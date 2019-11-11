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Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году

Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
09:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Какие события полностью изменят вашу жизнь к лучшему в 2020 году?

2020 год будет интересным и довольно непредсказуемым, но очень динамичным временем. Узнать, что ждет нас за новым жизненным поворотом, непросто. Но некоторые прогнозы астрологи готовы дать уже сейчас.

Больше всего в 2020 году повезет тем Знакам Зодиака, которым подходит энергетика повелительницы года — металлической белой Крысы. Но это не значит, что представители других созвездий окажутся не у дел — просто им для достижения целей и исполнения задуманного, вероятно, придется приложить чуть больше усилий.

Итак, какие Знаки Зодиака окажутся везунчиками в 2020 году?

Козероги. Вполне вероятны счастливые и значительные перемены, связанные с недвижимостью. Новый ремонт, покупка жилья или выгодная продажа, перемена места с последующим карьерным взлетом — все это Козероги вполне могут повстречать в новом году, даже если пока они не планировали таких глобальных перемен. Впрочем, дело не обязательно касается материальной сферы: возможно, жилье останется прежним, но давно ищущий отношений Козерог разделит свой дом с новообретенным партнером.

Девы и Тельцы. Эти два Знака идут вровень и вместе готовятся к счастливым переменам в год Крысы. Хозяйка года — хитрый зверек, который не упустит своего. Девам и Тельцам пора перенять это качество и использовать все шансы, предоставляемые Вселенной — а их будет немало. Но есть один важный аспект: стремясь к цели, нельзя идти по головам. Свой потенциал необходимо использовать на сто процентов, но без негатива в адрес окружающих, даже если те являются не самыми приятными людьми. Тельцы и Девы просто должны спокойно следовать к своей мечте и не оборачиваться на чужие разговоры — и все получится в наилучшем виде.

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Львы и Рыбы. Такие разные Знаки Зодиака (буквально — их стихиями являются огонь и вода) роднит одно общее стремление в 2020 году: пора по максимуму использовать предоставленные возможности. И если у Львов они будут глобальными (вплоть до переезда в другую страну), то у Рыб — незначительными, но лишь на первый взгляд. У каждого действия будут последствия, потому так важно приближаться к мечтам хотя бы маленькими шажками. Если не сворачивать с пути и не предавать собственные интересы, за 2020 год Рыбы могут уйти далеко вперед. Да и Львы, решившись на судьбоносное действие, вряд ли будут жалеть.

Чтобы год был удачным, эксперты советуют дарить правильные презенты. Мы подготовили для вас несколько вариантов того, как сделать своими руками подарок на 2020 год, не потратив много сил.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Зодиак, Астропрогноз, 2020 год, Год Белой Крысы.
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