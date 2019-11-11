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Милитаризация Крыма и нарушения прав человека: в ООН рассматривают две резолюции

Милитаризация Крыма и нарушения прав человека: в ООН рассматривают две резолюции
10:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В этом году в ООН могут принять две резолюции по Автономной Республике Крым.

До конца года в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций будут рассматриваться проекты двух резолюций, связанных с российской оккупацией Крыма.

Проект резолюции о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, инициированный Украиной, сейчас готовится в третьем комитете (по социальным, гуманитарным и культурным вопросам) ГА ООН. Голосование в комитете состоится ориентировочно в середине ноября.

Ожидается, что в работе украинской делегации примут участие представители крымскотатарского народа, права которого грубо нарушает оккупационная власть. По процедуре, после принятия резолюции в комитете она выносится на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце декабря.

Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции о нарушении прав человека в Крыму – в 2016, 2017 и 2018 годах, однако Россия проигнорировала их выполнения.

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Предыдущая резолюция содержала призыв к Генеральному секретарю ООН подготовить на нынешнюю, 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи, специальный доклад о выполнении резолюции 2018 года. В настоящее время также проходит согласование проект другой резолюции – о милитаризацию Автономной Республики Крым и г. Севастополь, временно оккупированных Россией, а также частей Черного и Азовского морей. Ожидается, что проект резолюции будет вынесен непосредственно на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН на декабрьском пленуме, без голосования в комитетах.

Беспокойство Украины и мирового сообщества вызывает наращивание военного потенциала в оккупированном Крыму и опасность размещения ядерного оружия на полуострове.

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Крым, ООН, Резолюция.
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