Смертельные ДТП: названо количество жертв в Украине за 2019 год

Новости Украины:За 10 месяцев этого года в Украине в ДТП погибли более 2,7 тыс. человек.

Во время выступления на Международном конгрессе по безопасности на транспорте первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что в Украине за 10 месяцев текущего года произошло почти 130 тысяч дорожных аварий, в результате которых погибли 2716 человек.

При этом за данный период произошло 21 033 ДТП с пострадавшими, в которых были травмированы 26 739 человек.

Интересно, что среди причин ДТП вождение в состоянии опьянения стоит на последнем месте.

ТОП-причины ДТП

Самой распространенной причиной ДТП в Украине является превышение безопасной скорости движения – 34% всех аварий.

Другими частыми причинами аварий бывают нарушение правил маневрирования – более 22%,

нарушение правил проезда перекрестков – почти 8,5%,

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%,

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%,

управление в состоянии опьянения – 5%.

Напомним, три человека, среди которых двое детей, погибли в результате столкновения автомобилей в одном из сел Бородянского района. Еще шестеро госпитализированы.