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ГБР обыскивает склады Госрезерва

ГБР обыскивает склады Госрезерва
14:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Причиной проверок стала обнаруженная на складах просроченная продукция.

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Государственном агентстве резерва.

Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

"Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства. Причина - выявление просроченной продукции на складах", - написала она.

Как отметила Варченко, по данным следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения.

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По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривень, сообщила заместитель директора ГБР.

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Все по теме:

Госрезерв, ГБР, Склад, Обыски, Ольга Варченко.
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