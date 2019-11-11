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Зачем вызвали на допрос экс-нардепа Лапина: ответ СБУ

Зачем вызвали на допрос экс-нардепа Лапина: ответ СБУ
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В пресс-службе СБУ объяснили, почему зовут на допрос бывшего командира роты "Айдара".

В Волынском областном Управлении Службы безопасности Украины "представители спецслужбы из Луганска" допросят свидетелей по делу о террористическом акте.

Об этом пресс-служба Волынского УСБУ сообщила в Facebook.

"В связи с появлением в социальных сетях недоразумений относительно вызова и допроса лиц в Управление СБУ в Волынской области сообщаем следующее. В 2014 году полицией Луганщины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала расследование производства в Службу безопасности Украины. С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 года в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представители спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все действия происходят исключительно в правовом поле, с четким соблюдением требований законодательства.

Как сообщалось, народный депутат Верховной Рады VIII созыва, участник АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Игорь Лапин сегодня проинформировал в Facebook, что его вызвали в СБУ на допрос.

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СБУ, Донбасс, Допрос, Игорь Лапин, ООС.
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