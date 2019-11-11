Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.11 – 10.11.2019)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 4 по 10 ноября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

04.11.2019 – 10.11.2019

Динамо Загреб Шахтер

Феноменальный матч горняков в Лиге чемпионов!

Донецкий Шахтер в гостевом матче четвертого тура Лиги чемпионов против загребского Динамо смог вырвать ничью, дважды забив в компенсированное время (3:3).

Сначала украинский форвард бразильского происхождения Жуниор Мораес сократил преимущество на 90 +3 минуте, а после Тете, вышедший на замену, успешно реализовал пенальти на 90 +8 минуте. Также голом в составе "горняков" отличился Алан Патрик.

Падение Берлинской стены

В Германии отметили 30 лет с момента падения Берлинской стены.

Лига Европы

Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

В четверг, 7 ноября, состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Украинские команды Динамо и Александрия свели свои матчи к ничье.

Шахтер Динамо Киев

Шахтер обыграл Динамо 1:0 и оторвался на 13 очков в чемпионате Украины.

Игорь Сало

Во взорванном автомобиле "Мерседес" в Святошинском районе находился директор фармацевтической компании Игорь Сало.

"Из источников стало известно, что авто принадлежит Игорю Сало, директору фармацевтической компании. Погиб его охранник"

Сидоренки Сидоренки

На твоей стороне

Копенгаген Динамо Киев

Бывшие 2 сезон

Переводчик рус укр

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Игорь Сало

На этой неделе в Киеве произошло очередное дерзкое покушение на убийство. Прямо посреди оживленной трассы киллер на мотоцикле прикрепил взрывчатку на бронированный мерседес предпринимателя Игоря Сало и исчез. Буквально сразу раздался взрыв. Сало повезло, а вот охранник, который сидел на его месте, погиб.

Анастасия Заворотнюк

MARUV

Киану Ривз

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Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом, снятым по мотивам комиксов.

Малефисента: Владычица тьмы

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Сидоренки Сидоренки

Новые 15 и 16 серии сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 7 ноября на телеканале 1+1.

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