Децентрализация продолжается: в Украине уже создано более тысячи ОТГ

Новости Украины:В Украине создали уже 1002 территориальные громады.

В Украине по состоянию на 10 ноября сформированы уже 1002 объединенные территориальные громады (ОТГ) с населением более 11 миллионов человек.

Об этом сообщается в ежемесячном мониторинге процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления, обнародованном Министерством развития громад и территорий.

Отмечается, что 24 района в Украине полностью покрыты ОТГ. Из них по 4 района в Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Еще 165 районов покрыты ОТГ на 50% и более. Менее 50% имеют покрытие ОТГ 198 районов.

Кроме того, сообщается, что в 78 районах не образовано ни единой объединенной громады. Больше всего таких районов в Харьковской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Херсонской, Донецкой, Закарпатской, Львовской.

Рейтинг областей относительно формирования состоятельных громад возглавили Житомирская, Днепропетровская, Хмельницкая, Черниговская и Запорожская области. Последние места в рейтинге занимают Кировоградская, Закарпатская, Винницкая, Киевская, Львовская области.