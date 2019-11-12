Кольцевое Солнечное затмение в декабре 2019 года: советы астрологов

Новости Украины:Постарайтесь изучить все возможные аспекты влияния Луны и Солнца на нашу жизнь в этот день, чтобы не встретить на своем пути проблемы.

Затмения являются довольно редкими, но крайне опасными событиями, которые приносят в нашу жизнь проблемы и неприятности. В декабре нас ожидает как раз одно из них. Астрологи расскажут, что предпринять, чтобы избежать неурядиц.

В такие дни полезными будут талисманы на удачу. Важно защитить себя и своих близких от негативного влияния недоброжелателей.

Особенности затмения в декабре 2019 года

Нас ожидает кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 26 декабря. Луна встанет между Землей и Солнцем, закрыв его свет. Кольцеобразное затмение означает, что Луна будет на довольно большом удалении от Земли, поэтому её диск не закроет Солнце, а окажется в нем. Земля будет пребывать в полутени, поэтому временного сильного затемнения не будет.

Советы астрологов относительно затмения в декабре

В этот раз затмение произойдет в Знаке Козерога. Это значит, что оно пройдет под эгидой стихии Земли. Это негативное сочетание, из-за которого может произойти масса неприятностей в сфере финансов.

Первое, о чем стоит помнить, это необходимость положительной домашней энергетики. Для этого нужно успеть прибраться утром или накануне 25 числа. Пора выбросить весь лишний хлам, навести порядок на рабочем месте, если вы работаете дома.

26 декабря нас ожидают большие неурядицы в отношениях с людьми. Затмение в Козероге — это всегда большой риск для тех, кто не выбирает выражения и сфокусирован на себе самом. Эгоистичное поведение не должно превращаться в провокационное. В то же время нужно научиться говорить "нет" в этот день, чтобы не тратить время на то, что важно другим людям.

Очень опасными чувствами и эмоциями станут зависть, ревность, обида. В любовных отношениях это может поставить влюбленных в очень неловкое положение. Если на момент затмения 26 числа у вас уже наметилась трещина в отношениях, лучше не провоцировать скандалы.

В финансовой сфере будут действовать вполне стандартные, но очень важные рекомендации астрологов. Эксперты советуют не тратить много денег в этот день, не совершать даже небольших необдуманных покупок. Некоторые проблемы могут принести людям совместные дела. В такие дни люди склонны к извлечению выгоды практически из всего. Будет процветать обман и жульничество.

Один большим плюсом предстоящего солнечного затмения будет тот факт, что его последствия не растянутся на несколько дней или даже недель. Нам нужно потерпеть лишь один день, а 27 числа все уже вернется на круги своя.

Немного изменит обстановку в положительную сторону квинтиль Солнца с Нептуном. Такой аспект делает людей более собранными, а также помогает реализовывать потенциал, несмотря на возможные преграды.

Близится Новый год, так что 26 декабря не стройте амбициозных планов. Можно побольше времени отвести на отдых. Если этот день не задастся с самого начала, воспользуйтесь заговорами-шепотками на удачу. Пусть беды обойдут вас стороной.