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Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН

Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
18:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинские миротворцы в ДР Конго нанесли воздушный удар по боевикам, атаковавшим базу Миссии ООН.

Вертолетчики из состава украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго нанесли воздушный удар с использованием вооружения вертолетов Ми-24 по боевикам незаконного вооруженного формирования "ADF" (англ. - Allied Democratic Forces) в районе Семулике, провинция Северное Киву.

"Представители бандформирования ADF открыли огонь в сторону одной из военных баз Миссии ООН. В то же время, в этом районе экипажи Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго осуществляли сопровождение южноафриканского транспортного вертолета TP-1 Oryx. В ответ на дерзкие действия боевиков командованием Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго было принято решение о немедленном ответном огне", - сообщается на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук во вторник.

Получив соответствующий приказ об огневой поддержке наземных сил и координаты целей, пилоты украинских Ми-24 нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения.

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"После атаки Ми-24 боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей. В результате нападения бандформирования ни один миротворец не пострадал", - говорится в сообщении.

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ООН, Миротворцы, ВСУ, Демократическая республика Конго.
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