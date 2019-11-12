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Задержание главы департамента ОПУ: в НАБУ раскрыли детали

Задержание главы департамента ОПУ: в НАБУ раскрыли детали
21:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: slovoidilo

Новости Украины:НАБУ сообщило подробности задержания главы одного из департаментов Офиса президента.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подтвердили задержание сотрудницы Офиса президента Украины по подозрению в получении незаконной выгоды.

Пресс-служба НАБУ уточняет, что в рамках операции были задержаны несколько фигурантов дела.

"В результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины", - указывается в сообщении бюро.

Среди задержанных – глава одного из департаментов Офиса президента, её сообщница – бывшая заместительница Министра культуры Украины, и другие участники группировки. Они были задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере 150 тыс. долларов.

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Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

По информации ряда СМИ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле.

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Коррупция, НАБУ, ОПУ, Светлана Кондзеля.
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