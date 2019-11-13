Скачать
Среда, 13.11.2019
Гонтарева считает обвинения в адрес Писарука началом расправы над командой реформаторов
Гонтарева считает обвинения в адрес Писарука началом расправы над командой реформаторов
Задержание главы департамента ОПУ: в НАБУ раскрыли детали
Задержание главы департамента ОПУ: в НАБУ раскрыли детали
Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак

Гонтарева считает обвинения в адрес Писарука началом расправы над командой реформаторов

Гонтарева считает обвинения в адрес Писарука началом расправы над командой реформаторов
00:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:К началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.

Деньги из банков украли собственники через кредиты связанным лицам, и все это случилось задолго до прихода команды во главе с Валерией Гонтаревой в Национальный банк, а нынешние обвинения экс-сотрудников НБУ по делу VAB Банка являются началом расправы над этой командой реформаторов, считает Гонтарева.

"Вместо того, чтобы садить в тюрьмы менеджмент и собственников обанкротившихся банков, наши правоохранители арестовали самого честного человека и профессионала, которого я только знаю!" – заявила Гонтарева во вторник.

Он напомнила, что когда пришла в НБУ в середине июня 2014 года, объем выданных кредитов рефинансирования достиг 110 млрд грн, однако к ее уходу эта сумма сократилась до 14 млрд грн.

"Мы расчистили банковскую систему, мы перестроили весь надзор. Но это невозможно было сделать за один день! Вспомните панику на рынке в сентябре-октябре 2014 года, посмотрите на отток депозитов", – отметила Гонтарева.

Экс-глава НБУ подчеркнула, что центробанк выдавал кредиты рефинансирования только на покрытие депозитов физических лиц в объеме гарантированной суммы возмещения Фондом гарантирования вкладов физлиц.

"Можно придумать все что угодно и обвинить в этом сотрудников НБУ, но! Бахматюк (экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк – ИФ) должен и рефинанс в сумме 10 млрд грн, и выплаты, которые сделал Фонд", – заявила Гонтарева. Она добавила, что об этом "кричала на всех трибунах" три года, в том числе в своей заключительной речи в Верховной Раде 15 марта 2018 года, где указала, что олигархи не вернули ни копейки и назвала их имена.

"Наша команда взяла персональные гарантии и Бахматюка, и (Константина) Жеваго (экс-владелец банка "Финансы и Кредит"), и (Игоря) Коломойского (экс-совладелец ПриватБанка)!!! Они их все оспорили в продажных судах и не вернули ни копейки государству. А теперь в этом обвиняют Писарука - это просто театр абсурда!" – подчеркнула экс-глава Нацбанка.

Писарук пришел в Нацбанк на должность первого замглавы НБУ по приглашению Гонтаревой, которая сейчас работает в Лондоне, отказывается приезжать на допросы прокуратуры по "делу Курченко" в Украине, считая обвинения против нее сфабрикованными, и предлагает дать показания в столице Великобритании.

Писарук имеет более чем 25 лет опыта работы в банковской сфере. Занимал должность первого заместителя главы НБУ до конца 2015 года. До прихода в НБУ был главой совета директоров ЗАО "Инг Банк (Евразия)" (Россия, ING Group), а с января 2001 года по июнь 2007 года занимал должность главы правления "ИНГ Банк Украина". С июня 2016 года Писарук стал старшим экспертом Международного валютного фонда (МВФ) по финансовому сектору, а с октября этого года – главой правления "Райффайзен банк Аваль" - крупнейшего на украинском рынке банка с иностранным капиталом.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

VAB bank, Расправа, Валерия Гонтарева, Команда реформаторов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
03 "Пусть перемены будут украинскими!": Вятрович объяснил зачем идет в Раду
04 "Я снова дома": Роналдиньо объявил о возвращении в Барселону
05 Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь