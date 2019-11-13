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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 ноября

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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 ноября
10:24 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Какой завтра праздник, что можно и что категорически запрещено делать в этот день?

В этот день верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Восточные славяне провожали осень и встречали зиму. В некоторых русских губерниях к празднику готовились заранее. Другие названия дня:

  • Кузьминики осенние;
  • День Кузьмы и Демьяна;
  • Куретники.

Кузьма и Демьян – покровители ремесел, домашней птицы и брака. Им молятся об исцелении от душевных и телесных болезней, о помощи в трудном учении и просвещении разума, о мире в семье и любви между супругами.

В народе отмечали Летние Кузьминки (14 июля) и Осенние (14 ноября). В день Осенних Кузьминок справляли курьи именины. Богатые люди рассылали в подарок домашнюю птицу родственникам и друзьям. В селах женщины подносили курочек своей боярыне. "Челобитных кур" не резали, кормили ячменем и овсом. Яйца, которые они несли, считались целебными.

Также было принято убивать петуха ("кочета"). Хозяин сам выбирал самца курицы и рубил ему голову. Лапы птицы забрасывали на крышу избы. Считалось, что благодаря этому куры будут всегда водиться в доме. Самого петуха готовили на обед.

В некоторых губерниях (например, в Ярославской) курятники окропляли святой водой и служили там молебен.

День Кузьмы и Демьяна считали девичьим праздником, который отмечали с размахом. На день снимали избу, где и справляли кузьминскую вечеринку. Девушки днем варили пиво, а также ходили по домам и собирали продукты. если среди собравшихся была невеста, то она считалась хозяйкой дома. К вечеру приглашали музыкантов и парней, и начиналось настоящее веселье. Молодые люди играли, пели и танцевали. Иногда веселье затягивалось до самого утра. если еда заканчивалась, то парни шли на промысел. Они могли "добыть" курицу из чужого двора. К таким кражам односельчане относились спокойно.

Обязательно на столе была куриная лапша и другие блюда из курятины. Девушки на выданье готовили кушанья из птицы и угощали ими всех пришедших в дома.В некоторых областях чествовали дворового – младшего брата широко всем известного домового. ему варили ритуальную кашу из пшена. Верили, что если этого не сделать, то приусадебный дух может разозлиться и сломать садовую утварь или навредить скотине. Иногда, чтобы проучить домашнего духа, метлу опускали в деготь и оставляли на улице. Считали, что дворовой возьмет ее, чтобы двор подмести, измажется и задумается над своим поведением.

Сны с 13 на 14 ноября обязательно запоминайте, потому что они являются вещими.

13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день
13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот деньЧитать полностью

Осенние Кузьминки: обычаи и приметы

В этот день помолитесь святым бессребрениками за здоровье всех членов семьи и мир в доме. Девушки перед свадьбой просили святых о крепкой и счастливой семейной жизни.

Тем, кто держит кур, в этот день нужно обязательно отведать мясо домашней птицы. Тогда курочки всегда будут в доме водиться.

Чтобы поправить здоровье 14 ноября нужно съесть куриное сердце.

Подавая милостыню в этот день, не смотрите в глаза нищему, иначе быть беде.

Если в ночь на Осенние Кузьминки в доме замяукает кошка, то произойдет радостное событие.

Неожиданные идеи, возникшие 14 ноября, сулят перемены жизни в лучшую сторону.

Воду после купания младенца в этот день нельзя выливать на улицу. В противном случае малыш будет плохо спать и много плакать.

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