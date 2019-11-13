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Среда, 13.11.2019
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Возле Верховной Рады проходит митинг против продажи земли (Фото, Видео)

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Возле Верховной Рады проходит митинг против продажи земли (Фото, Видео)
10:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Протестующие пришли под стены ВР с требованием не продавать украинскую землю.

Возле Верховной Рады проходит акция против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

На площади Конституции собрались несколько сотен человек. Участники акции держат, в частности, флаги Украины, флаги с символикой ВО "Свобода", флаги с символикой Аграрного союза Украины и Всеукраинского аграрного совета.

Участники акции держат плакаты с надписями: "Нет - продаже украинской земли", "Не продавайте Родину" и прочее.

Также на территорию проведения акции кто-то принес гроб с трупом свиньи.

На проезжей части на улице Грушевского размещены трактора.

Зеленский призвал нардепов поддержать законопроект о создании рынка земли

Кроме того, возле парламента на проезжей части улицы Грушевского собралось около 20 участников акции в защиту животных.

В то же время возле зданий на улицах Грушевского и Садовой, где размещены парламентские комитеты, собрались несколько десятков представителей "Национального корпуса".

Движение по улице Грушевского не перекрыто.

 

Здание парламента сегодня усиленно охраняется правоохранителями.

Как известно, сегодня парламент первым вопросом должен рассматривать законопроекты о рынке земли.

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Верховная Рада, Киев, Акция протеста, Рынок земли, Продажа земли.
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