Украина передает в суд ООН материалы о преследовании крымчан по "делам Хизб ут-Тахрир"

Новости Украины:Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Все материалы в отношении крымчан в рамках возбужденных Россией "дел Хизб ут-Тахрир" переданы в международные суды.

Об этом сообщила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Тамила Ташева в эфире Радио Крым.Реалии.

По ее словам, Украина считает эти дела незаконными и рассматривает такие преследования крымчан со стороны российской власти как "дела против человечности".

"Все эти материалы передаются во все международные судебные инстанции, в том числе в Международный суд ООН. Однозначно, мы квалифицируем данные преследования не как якобы террористов, а прежде всего, как преследование их по этическому и религиозному признаку. Однозначно, это надо квалифицировать как преступление против человечности", - сказала Ташева.

Как сообщалось, Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Согласно решению суда, Муслима Алиева приговорили к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет. Они будут отбывать эти сроки в колонии строгого режима.

Адвокаты сообщили, что намерены обжаловать приговор российского суда.

Представитель российского отделения Amnesty International Александр Артемьев назвал "политическим преследованием" этот приговор.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".