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Бородянский: Институт нацпамяти будет заниматься не только декоммунизацией

Бородянский: Институт нацпамяти будет заниматься не только декоммунизацией
18:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Украинского института национальной памяти.

Открытый конкурс на должность председателя Украинского института национальной памяти завершится до конца месяца.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"До конца месяца", - сказал Бородянский.

Он также высказал мнение, что необходимо прекратить использовать историю как инструмент для достижения каких-то специальных результатов или чего-то специального. "Это очень много лет делает Россия. Но мы не Россия. Украина - не Россия", - подчеркнул Бородянский.

Министр считает, что Институт национальной памяти сузил украинскую историю до начала ХХ века, а это неправильно.

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"У нас намного шире самая обычная история. Надо расширять. Я также считаю, что декоммунизация начинается не только с того, что памятники снимать и улицы переименовывать. Да, это важный элемент декоммунизации. Но если мы только на этом остановимся, то это неправильно. И важной частью является декоммунизация поведения. И это сложная часть. И надо ее пройти", - сказал министр.

Напомним, УИНП возглавлял Владимир Вятрович, которого правительство освободило 18 сентября 2019 года.

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Владимир Вятрович, Владимир Бородянский, Институт нацпамяти.
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