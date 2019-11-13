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Труба: Мы проверяем не только закупку некачественных бронежилетов

Труба: Мы проверяем не только закупку некачественных бронежилетов
19:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ГБР в рамках дела о бронежилетах проверяет факты закупки продуктов питания для армии.

В рамках расследования дела о закупке некачественных бронежилетов для Министерства обороны Украины проверяются также факты закупки продуктов питания для украинской армии, отмечает директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"Хочу подчеркнуть, что мы проверяем не только закупку некачественных бронежилетов... эта группировка осуществляла и другие закупки, в том числе, закупку питания для армии", - сказал Труба журналистам в среду в Киеве.

Он добавил, что по результатам проверки будет дана оценка всем высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые были к этому причастны.

Труба о "деле бронежилетов": Будут новые подозрения

Директор ГБР напомнил, что в настоящее время проходят судебные заседания по задержанным чиновникам Минобороны

"Надеюсь, что суд сегодня окончательно примет решение по первым пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны", - добавил Труба.

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Все по теме:

Минобороны, ГБР, Роман Труба, Дело бронежилетов.
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