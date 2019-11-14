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Можно ли выходить замуж в високосный год: приметы и советы

Можно ли выходить замуж в високосный год: приметы и советы
12:11 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Большинство представительниц прекрасного пола интересует вопрос о том, можно ли выходить замуж в такой период.

Високосный год считается опасным временем, в которое нужно быть предельно осторожными во всем.

Мнения экспертов неоднозначны, поэтому нельзя ответить просто "да" или "нет". Существует целая масса примет относительно свадьбы и замужества, но високосный год — это особая тема.

Народные приметы про свадьбу в високосный год

Самая распространенная примета гласит, что брак, заключенный в високосный год, обречен на распад. По какой причине это может произойти, неизвестно, однако такая тенденция определенно есть, поэтому считается, что женщине, которая выйдет замуж в это время, не суждено обрести счастье.

Если дама всё-таки решится на свадьбу в високосный год, то нужно воспользоваться положительными приметами, чтобы избежать рисков. Эксперты советуют выходить замуж после 12:00 дня, не приглашать на свадьбу четное количество гостей, а также выбрать для регистрации брака зеркальное число: 12.12, 11.11, 01.01, 02.02 и так далее.

Мнение экспертов фэн-шуй

В восточной культуре тоже считается, что високосный год — плохое время для того, чтобы выходить замуж. Високосный год — каждый четвертый, а у китайцев это число отождествляется с бедами, несчастьем и даже смертью. Это очень опасное время, в которое лучше не принимать важных решений. Философия фэн-шуй с этим полностью согласна, но есть пара важных моментов.

Во-первых, если и выбирать для свадьбы високосный год, то восточные мудрецы настоятельно рекомендуют обращать внимание на то, год какого животного это будет. Например, для свадьбы идеально подходит год Собаки, Свиньи, Крысы. Эти Знаки восточного гороскопа напрямую связаны с семьей и бракосочетанием.

Второй важный момент — восточные Знаки самих людей. Эксперты говорят, что если женщина рождена под одним Знаком с мужчиной, то лучше в високосный год замуж не выходить. Полезно, когда хотя бы один из влюбленных рожден в год Свиньи, Собаки или Крысы. Также помните о том, какие цвета привлекают любовь. Именно в них и стоит отмечать свадьбу, чтобы отпугнуть негатив.

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Мнение экстрасенсов

Экстрасенсы считают, что високосный год — время расцвета негативной энергии. Есть вероятность заключить крепкий брак, но лучше подождать. Специалисты в этой области говорят, что в високосный год заключаются кармические браки. Если карма не очень чиста, то Вселенная может использовать замужество против женщины, попытавшись вернуть долги из прошлых жизней.

Более того, в такое время усиливается негативная энергетика, очень легко подвергнуться сглазу. Даже самые близкие люди, которые хоть немного завидуют молодоженам, могут ненамеренно разрушить их счастье. Особенно стоит опасаться соперниц и даже подруг.

Всегда можно нейтрализовать негативные приметы и избежать неприятностей, но лучше дважды подумать, прежде чем рисковать. Замужество — очень важный шаг в жизни, который может кардинально изменить судьбу человека.

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Свадьба, Замужество, Традиции, Торжество, Розпись, Високосный год, 2020 год, Можно ли выходить замуж в високосный год, Приметы на високосный го.
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