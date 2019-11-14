В МИД Украины поприветствовали Крымскую резолюцию

Новости Украины:Киев благодарит страны, поддержавшие на Третьем комитете Генассамблеи ООН Крымскую резолюцию.

МИД Украины приветствует одобрение 14 ноября 2019 года Третьим комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе, Украина".

Об этом говорится в МИД Украины, размещенном на странице ведомства в соцсети Фейсбук.

"Этот документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины, которая последовательно осуществляется, в том числе во исполнение указа президента Украины "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", - заявили в МИД Украины.

Указывается, что нынешний документ разработан с учетом доклада генерального секретаря ООН от 2 августа 2019 года по ситуации с правами человека в Крыму, которая была впервые подготовлена во исполнение одноименной прошлогодней резолюции ГА ООН 73/263.

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - отмечается в комментарии.