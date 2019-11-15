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Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября

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Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
09:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Прогноз погоды на 15-16 ноября.

В Украине 15-16 ноября погоду будет формировать антициклон. Поэтому по всей территории страны будет сухо, лишь туманы будут увеличивать влажность воздуха. Только на Западе пройдут кратковременные небольшие дожди. Ветер остается юго-восточный, а на Востоке возможны штормовые порывы. 

Температура воздуха на Севере +7+11 градусов, на Востоке и Центре +8+13 градусов, на Западе +10 +14 градусов, на Юге - до 17 градусов. В Киеве дожди маловероятны, температура воздуха - до 10 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 15 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +14…+16, дожди

  • Львов – +9…+11, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +9…+11, небольшой дождь

  • Тернополь – +18…+10, небольшой дождь

  • Черновцы – +8…+10,  небольшой дождь

  • Хмельницкий – +8…+10, небольшой дождь

  • Луцк – +8…+10, небольшой дождь

  • Ровно – +8…+10, небольшой дождь

  • Житомир – +7…+9, облачно

  • Винница – +7…+9, облачно

  • Одесса – +14…+16, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +13…+15, переменная облачность, сухо

  • Херсон – +13…+15, переменная облачность, сухо

  • Симферополь – +15…+17, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +7…+9, облачно

  • Черкассы – +7…+9, облачно

  • Чернигов – +7…+9, облачно

  • Сумы – +7…+9, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +7…+10, переменная облачность, сухо

  • Днепр – +7…+10, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Харьков – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Киев – +8…+10, переменная облачность, сухо

16 ноября погода существенно не изменится, практически во всех регионах будет сухо, температура будет колебаться от 7 до 13 градусов тепла.

Прогноз погоды на субботу, 16 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +14…+16, переменная облачность, сухо

  • Львов – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +12…+14,  переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Луцк – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Винница – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +14…+16, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Херсон – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Симферополь – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Чернигов – +9…+11, переменная облачность, сухо

  • Сумы – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +9…+11, переменная облачность, сухо

  • Днепр – +9…+11, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +9…+11, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Харьков – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Киев – +10…+12, переменная облачность, сухо

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Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 15 ноября, Прогноз погоды на 16 ноября.
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