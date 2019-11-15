Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября

Новости Украины:Прогноз погоды на 15-16 ноября.

В Украине 15-16 ноября погоду будет формировать антициклон. Поэтому по всей территории страны будет сухо, лишь туманы будут увеличивать влажность воздуха. Только на Западе пройдут кратковременные небольшие дожди. Ветер остается юго-восточный, а на Востоке возможны штормовые порывы.

Температура воздуха на Севере +7+11 градусов, на Востоке и Центре +8+13 градусов, на Западе +10 +14 градусов, на Юге - до 17 градусов. В Киеве дожди маловероятны, температура воздуха - до 10 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 15 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +14…+16, дожди

Львов – +9…+11, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +9…+11, небольшой дождь

Тернополь – +18…+10, небольшой дождь

Черновцы – +8…+10, небольшой дождь

Хмельницкий – +8…+10, небольшой дождь

Луцк – +8…+10, небольшой дождь

Ровно – +8…+10, небольшой дождь

Житомир – +7…+9, облачно

Винница – +7…+9, облачно

Одесса – +14…+16, переменная облачность, сухо

Николаев – +13…+15, переменная облачность, сухо

Херсон – +13…+15, переменная облачность, сухо

Симферополь – +15…+17, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +7…+9, облачно

Черкассы – +7…+9, облачно

Чернигов – +7…+9, облачно

Сумы – +7…+9, переменная облачность, сухо

Полтава – +7…+10, переменная облачность, сухо

Днепр – +7…+10, переменная облачность, сухо

Запорожье – +10…+12, переменная облачность, сухо

Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо

Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо

Харьков – +8…+10, переменная облачность, сухо

Киев – +8…+10, переменная облачность, сухо



16 ноября погода существенно не изменится, практически во всех регионах будет сухо, температура будет колебаться от 7 до 13 градусов тепла.

Прогноз погоды на субботу, 16 ноября, в городах Украины: