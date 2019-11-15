Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября

В Украине 15-16 ноября погоду будет формировать антициклон. Поэтому по всей территории страны будет сухо, лишь туманы будут увеличивать влажность воздуха. Только на Западе пройдут кратковременные небольшие дожди. Ветер остается юго-восточный, а на Востоке возможны штормовые порывы.
Температура воздуха на Севере +7+11 градусов, на Востоке и Центре +8+13 градусов, на Западе +10 +14 градусов, на Юге - до 17 градусов. В Киеве дожди маловероятны, температура воздуха - до 10 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 15 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +14…+16, дожди
Львов – +9…+11, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +9…+11, небольшой дождь
Тернополь – +18…+10, небольшой дождь
Черновцы – +8…+10, небольшой дождь
Хмельницкий – +8…+10, небольшой дождь
Луцк – +8…+10, небольшой дождь
Ровно – +8…+10, небольшой дождь
Житомир – +7…+9, облачно
Винница – +7…+9, облачно
Одесса – +14…+16, переменная облачность, сухо
Николаев – +13…+15, переменная облачность, сухо
Херсон – +13…+15, переменная облачность, сухо
Симферополь – +15…+17, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +7…+9, облачно
Черкассы – +7…+9, облачно
Чернигов – +7…+9, облачно
Сумы – +7…+9, переменная облачность, сухо
Полтава – +7…+10, переменная облачность, сухо
Днепр – +7…+10, переменная облачность, сухо
Запорожье – +10…+12, переменная облачность, сухо
Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо
Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо
Харьков – +8…+10, переменная облачность, сухо
Киев – +8…+10, переменная облачность, сухо
16 ноября погода существенно не изменится, практически во всех регионах будет сухо, температура будет колебаться от 7 до 13 градусов тепла.
Прогноз погоды на субботу, 16 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +14…+16, переменная облачность, сухо
Львов – +12…+14, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +12…+14, переменная облачность, сухо
Тернополь – +12…+14, переменная облачность, сухо
Черновцы – +12…+14, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо
Луцк – +11…+13, переменная облачность, сухо
Ровно – +11…+13, переменная облачность, сухо
Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо
Винница – +11…+13, переменная облачность, сухо
Одесса – +14…+16, переменная облачность, сухо
Николаев – +11…+13, переменная облачность, сухо
Херсон – +11…+13, переменная облачность, сухо
Симферополь – +11…+13, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо
Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо
Чернигов – +9…+11, переменная облачность, сухо
Сумы – +8…+10, переменная облачность, сухо
Полтава – +9…+11, переменная облачность, сухо
Днепр – +9…+11, переменная облачность, сухо
Запорожье – +9…+11, переменная облачность, сухо
Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо
Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо
Харьков – +8…+10, переменная облачность, сухо
Киев – +10…+12, переменная облачность, сухо