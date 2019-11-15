Скачать
Пятница, 15.11.2019
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте

Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
13:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Ирина Верещук имеет разное виденье в подходах касательно коммуникации между Кабмином и парламентом.

Наредеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что написала заявление на увольнение с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

"Я написала заявление на сложение полномочий представителя Кабмина в парламенте. Это моя инициатива, я считаю, что мы имеем разное виденье в подходах касательно коммуникации между Кабмином и парламентом", - сказала Верщук в пятницу журналистам в кулуарах парламента.

"Месть фракции": Верещук прокомментировала скандальное высказывание Скороход

Нардеп пояснила, что упомянутые ею различия касаются качества работы правительства с депутатами в парламенте. Верещук также упомянула, что Кабинет министров не всегда слышит мнение депутатов. Также она признала, что те формы коммуникации между ветвями власти, которые ею предлагались, оказались неэффективными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Ирина Верещук, ВР Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
05 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь