Правительство поддержало проект по безопасности морских границ (Фото)

Новости Украины:МВД: Кабинет министров поддержал массовый проект по безопасности морских границ.

Кабинет министров поддержал проект усиления системы морской безопасности и охраны границы, в рамках которого за три года Государственная пограничная служба получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА.

Об этом информируют в МВД.

"Сегодня мы представляем большой и важнейший структурный проект усиления системы охраны морских границ. В рамках которого для нужд Госпогранслужбы Украины закупает 20 французских патрульных кораблей ОСЕА", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД отмечают, что крупная сделка вскоре будет подписана между правительствами Украины и Франции, после чего Верховная Рада должна ратифицировать и за три года Государственная пограничная служба получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА.

Аваков отметил, что предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и потребностей ГНСУ, а Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и согласилась на частичную локализацию, 25% производства в Украине.

Кроме того отмечается, что суда будут изготавливаться по морскому алюминию, поэтому они будут более легкие и маневренные.

В МВД сообщают, что кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Аваков отметил, что стоимость контракта 136,5 млн евро. "Реализация проекта планируется в том числе с частичным финансированием за счет кредитных средств как коммерческих банков, так и за счет казначейства займа Министерства финансов Франции. Кредит предоставляет государство Франция. 15% выплачивает Украина из бюджета. 85% кредитные средства", - рассказал министр внутренних дел.