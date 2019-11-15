Скачать
Суббота, 16.11.2019
Правительство поддержало проект по безопасности морских границ (Фото)
Правительство поддержало проект по безопасности морских границ (Фото)
Новое правительство Польши принесло присягу
Новое правительство Польши принесло присягу
Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке
После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке

Правительство поддержало проект по безопасности морских границ (Фото)

Смотрите фото (5)
Правительство поддержало проект по безопасности морских границ (Фото)
23:15 Пт, 15 Ноябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:МВД: Кабинет министров поддержал массовый проект по безопасности морских границ.

Кабинет министров поддержал проект усиления системы морской безопасности и охраны границы, в рамках которого за три года Государственная пограничная служба получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА.

Об этом информируют в МВД.

"Сегодня мы представляем большой и важнейший структурный проект усиления системы охраны морских границ. В рамках которого для нужд Госпогранслужбы Украины закупает 20 французских патрульных кораблей ОСЕА", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД отмечают, что крупная сделка вскоре будет подписана между правительствами Украины и Франции, после чего Верховная Рада должна ратифицировать и за три года Государственная пограничная служба получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА.

Аваков отметил, что предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и потребностей ГНСУ, а Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и согласилась на частичную локализацию, 25% производства в Украине.

Кроме того отмечается, что суда будут изготавливаться по морскому алюминию, поэтому они будут более легкие и маневренные.

В МВД сообщают, что кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Аваков отметил, что стоимость контракта 136,5 млн евро. "Реализация проекта планируется в том числе с частичным финансированием за счет кредитных средств как коммерческих банков, так и за счет казначейства займа Министерства финансов Франции. Кредит предоставляет государство Франция. 15% выплачивает Украина из бюджета. 85% кредитные средства", - рассказал министр внутренних дел.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Украина, МВД, Катер, Арсен Аваков, гспу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
02 Маникюр 2019-2020: топовые новинки и тренды нового сезона (Фото)
03 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
04 Шикарные поздравления с Днем рождения на 15 ноября
05 В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент подписал закон о запрете перевозки детей без автокресла
Утвержден закон о запрете перевозки детей без автокресла
Кабмин назначил нового представителя в Раде
Кабмин назначил нового представителя в Раде
СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря за границу
СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря за границу
Анастасия Суббота может не поехать на конкурс красоты Мисс Вселенная 2019
Анастасия Суббота может не поехать на конкурс красоты Мисс Вселенная 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь