16 ноября - приметы и обряды в День Анны Холодной

Новости Украины:16 ноября почитается память княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича, женившегося на греческой царевне.

Согласно преданию, Анна должна была заключить брак с византийским принцем, однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. Примерно в 1086 году князь Всеволод решил построить для своей дочери Андреевский монастырь, в котором Анна стала игуменьей. Сама настоятельница сделала многое для того чтобы благоустроить обитель. В частности, стараниями Анны была открыта первая в Европе школа по грамоте, пению и ремеслам, где могли учиться девочки. Также Анна принимала самое активное участие в ведении государственных дел. После смерти митрополита она решила отправиться в Византию и найти нового митрополита, что ей удалось сделать в ближайшее время.

В день Анны Холодной девушки часто брались за рукоделие. Особенно распространено было ткачество и прядение. Именно за такой работой предпочитали проводить вечера.

16 ноября лакомились морожеными ягодами (морошкой, брусникой, клюквой), готовили из них кисели, пироги и другие блюда. Также пекли блины и к ним подавали молоко, замороженное на улице. Его буквально стругали ножом и в таком виде подавали к столу. Особенно вкусным оно было, посыпанное сахаром - одно из самых популярных лакомств у детей.

Также было распространено верование о том, что нечистая сила спускается на землю и разведывает, как живут люди, а также совершала приготовления к святочному разгулу. Она не могла причинить никакого вреда человеку, а потому, вела себя достаточно тихо. Однако и крестьянину стоило поберечься. Так, в этот день не рекомендовали покидать дом без особой нужды и по возможности избегать людных мест. Переносили на другой день дальнюю дорогу и старались не ссориться друг с другом. Прибавлялось работы у колдунов и знахарей, поскольку, как говорили, именно 16 ноября больше всего подходит для снятия порчи или сглаза с человека, а потому, от посетителей у них отбоя не было.

Народные приметы на 16 ноября



Снег выпал на мерзлую землю - следующий год будет урожайным.

Если человек родился 16 ноября, то его талисманом является оникс. Именинник, скорее всего, будет мастером на все руки.

Морозный день - следующий год для крестьянина будет неудачным.

В печи сильно дрова горят - ожидай бурю в ближайшее время.

По примете, облака низко плывут по небу - примета, что вскоре наступит по-настоящему зимняя стужа.

Лед встал на реке - можно надеяться на хороший урожай в следующем году.

Вечером 16 ноября ударил мороз - зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур.

Крот роет нору на северной стороне - будет оттепель, на западной - сырая погода, на южной - холода, на восточной - всю зиму будет тепло и сухо.

Мыши начали рыть норы - жди стужу.

По примете 16 ноября, если снег уже лежит, но еще не все листья опали с деревьев, то год будет неурожайным.

Дрова в печи не горят - наступит оттепель. Сильное пламя, напротив, предвещает сильные снегопады и бураны.

Дым столбом идет - согласно приметам, жди холодов.

Если необходимо уйти далеко из дома в этот день, нужно обязательно прочесть молитву.

Если использовать духи в этот день, то ни один дух не тронет.