Суд в Испании рассмотрел ходатайство адвоката Фирташа

Новости Украины:В Испании закрыли дело, в котором фигурировал Дмитрий Фирташ.

Испанский следственный суд №21 в Барселоне закрыл уголовное дело в отношении 17 человек, в том числе и украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает издание El Español со ссылкой на одного из судей, который рассматривает дело.

"Содержание материалов расследования сегодня основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств, которые бы указывали на наличие признака преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых", - заявил судья.

Защита Фирташа подала ходатайство о закрытии дела против его клиента, ссылаясь на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.

Адвокаты украинского бизнесмена отметили, что Австрия отказала в его выдаче в Испанию на том основании, что запрос испанских прокуроров основывался на "абстрактных утверждениях" и только повторял обвинения ФБР без каких-либо доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре по структуре, якобы созданной в Испании для отмывания денег организованной преступности.