Скачать
Суббота, 16.11.2019
Итоги дня 15 ноября: Нормандская встреча в Париже и новые взрывы в Балаклее
Итоги дня 15 ноября: Нормандская встреча в Париже и новые взрывы в Балаклее
Украину посетит делегация Чехии во главе с премьером
Украину посетит делегация Чехии во главе с премьером
Фьюри может стать злодеем в голливудском фильме
Фьюри может стать злодеем в голливудском фильме
"Мастер Шеф" 9 сезон: чем удивил 12 выпуск кулинарного шоу (Фото)
"Мастер Шеф" 9 сезон: чем удивил 12 выпуск кулинарного шоу (Фото)

Суд в Испании рассмотрел ходатайство адвоката Фирташа

Суд в Испании рассмотрел ходатайство адвоката Фирташа
08:37 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:В Испании закрыли дело, в котором фигурировал Дмитрий Фирташ.

Испанский следственный суд №21 в Барселоне закрыл уголовное дело в отношении 17 человек, в том числе и украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает издание El Español со ссылкой на одного из судей, который рассматривает дело.

"Содержание материалов расследования сегодня основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств, которые бы указывали на наличие признака преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых", - заявил судья.

Защита Фирташа подала ходатайство о закрытии дела против его клиента, ссылаясь на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.

Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"

Адвокаты украинского бизнесмена отметили, что Австрия отказала в его выдаче в Испанию на том основании, что запрос испанских прокуроров основывался на "абстрактных утверждениях" и только повторял обвинения ФБР без каких-либо доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре по структуре, якобы созданной в Испании для отмывания денег организованной преступности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Суд, Дмитрий Фирташ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
02 В Киеве злоумышленники захватили квартиру местной жительницы (Фото и видео)
03 Украинские десантники прошли проверку НАТО (Фото)
04 Президент подписал закон о запрете перевозки детей без автокресла
05 Alyona Alyona сломала деревянную качелю в Исландии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;#FreeAseyev&quot;: Сенцов запустил флешмоб (Фото)
"#FreeAseyev": Сенцов запустил флешмоб (Фото)
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Киевский горсовет решил создать штаб помощи бездомным
Киевский горсовет решил создать штаб помощи бездомным
16 ноября - приметы и обряды в День Анны Холодной
16 ноября - приметы и обряды в День Анны Холодной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь