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Данилов поблагодарил работников СМИ за круглосуточную работу

Данилов поблагодарил работников СМИ за круглосуточную работу
08:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Секретарь СНБО Данилов поздравил работников радио и телевидения с профессиональным праздником.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поздравил работников телевидения, радио и связи с профессиональным праздником.

"Поздравляю с профессиональным праздником! Украинские телевизионщики и работники радио всегда на информационной передовой, всегда со свежими и актуальными новостями о жизни страны и мира. Спасибо за вашу круглосуточную работу, за ваше творчество и вдохновение", - сообщается на сайте СНБО.

Он выразил благодарность всем работникам радио, телевидения и связи за работу и отметил, что "она особенно важна в условиях гибридной войны против Украины", когда против государства применяются тонны информационной лжи и дезинформации.

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"В современном глобализированном мире информация, не ограниченная государственными границами и мгновенно распространяется, становится едва ли не главным ресурсом, который способен в корне изменить человека и мир. Ваша нелегкая миссия - противодействовать информационной экспансии, доносить правду о событиях украинцам и всему миру. Спасибо всем работникам радио, телевидения и связи за работу!", - резюмировал Данилов.

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Телевидение, СМИ, НСЖУ, СНБО, Радио, Алексей Данилов.
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