ВВС Украины получили новые истребители

Новости Украины:Модернизированные МиГ-29 передали на службу ВВС Украины.

Воздушные силы Украины пополнились модернизированным самолетом МиГ-29. За последнюю неделю это уже второй самолет, который прошел модернизацию на Львовском авиационно-ремонтном заводе.

Сообщается, что самолет получил новую электронику, авионику и капитально отремонтированный двигатель. Такой апгрейд, в теории, должен увеличить срок службы самолета.

Самолет уже прошел испытания летчиками и инженерами бригады, в которой он будет состоять на службе.

Как сообщили во "Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе", предприятие полностью выполнило свои обязательства перед государством.

МиГ-29 - истребитель 4-го поколения советской разработки. По состоянию на 2018 год в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29 различных модификаций.