Скачать
Суббота, 16.11.2019
Украина и Турция составляют планы в области двустороннего сотрудничества ВМС
Украина и Турция составляют планы в области двустороннего сотрудничества ВМС
Зеленский отметил важность работы СМИ в условиях войны
Зеленский отметил важность работы СМИ в условиях войны
Месси все решил: обзор матча Бразилия - Аргентина (Видео)
Месси все решил: обзор матча Бразилия - Аргентина (Видео)
"Мастер Шеф" 9 сезон: чем удивил 12 выпуск кулинарного шоу (Фото)
"Мастер Шеф" 9 сезон: чем удивил 12 выпуск кулинарного шоу (Фото)

ВВС Украины получили новые истребители

ВВС Украины получили новые истребители
10:19 Сегодня Телеграф Фото: armyinform

Новости Украины:Модернизированные МиГ-29 передали на службу ВВС Украины.

Воздушные силы Украины пополнились модернизированным самолетом МиГ-29. За последнюю неделю это уже второй самолет, который прошел модернизацию на Львовском авиационно-ремонтном заводе. 

Сообщается, что самолет получил новую электронику, авионику и капитально отремонтированный двигатель. Такой апгрейд, в теории, должен увеличить срок службы самолета. 

Самолет уже прошел испытания летчиками и инженерами бригады, в которой он будет состоять на службе.

"Халатное отношение": Минобороны квалифицировало взрывы в Балаклее

Как сообщили во "Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе", предприятие полностью выполнило свои обязательства перед государством.

МиГ-29 - истребитель 4-го поколения советской разработки. По состоянию на 2018 год в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29 различных модификаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, МиГ, Украинская армия, ВВС Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
02 Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
03 В Киеве злоумышленники захватили квартиру местной жительницы (Фото и видео)
04 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
05 Украинские десантники прошли проверку НАТО (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;#FreeAseyev&quot;: Сенцов запустил флешмоб (Фото)
"#FreeAseyev": Сенцов запустил флешмоб (Фото)
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Украину посетит делегация Чехии во главе с премьером
Украину посетит делегация Чехии
16 ноября - приметы и обряды в День Анны Холодной
16 ноября - приметы и обряды в День Анны Холодной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь