Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 ноября

Новости Украины:В этот день отмечается память двух священномучеников - Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея.

По преданию, Никандр и Ермей были учениками святого Тита - последователя апостола Павла. Активно проповедуя христианство, ученики обратили многих язычников в свою веру. Об их деятельности стало известно правителям, поклонявшимся идолам, и христиан схватили. Однако ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отречься от веры. В конце концов, после жестоких истязаний мучеников предали смерти.

На Руси считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор, а за ограду - и подавно. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. "Призрачны околицы в этот день", - говорили люди. Погода была под стать общему настроению: "По-за порогу крутит, мутит, беспутит".

Считалось также, что злые духи на Ерему (Ермея) стараются сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскаленного угля из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье. Более того, домашние просили: "Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила".

Поговорки и приметы

Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.

Если мышей появилось больше обычного - быть лютой зиме.

В этот день нельзя одалживать деньги.

Если на Ерему сыграть свадьбу или устроить сделку, то молодые разведутся, а результат сделки не будет успешным.

Если в этот день мужчина решит уйти к другой женщине, то его необходимо удержать и впредь он будет верным.

Родившиеся 17 ноября всего в жизни добиваются в зрелые годы. Им дан дар обращения с глиной и деревом. Носить им следует агат.