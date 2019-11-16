Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 ноября

По преданию, Никандр и Ермей были учениками святого Тита - последователя апостола Павла. Активно проповедуя христианство, ученики обратили многих язычников в свою веру. Об их деятельности стало известно правителям, поклонявшимся идолам, и христиан схватили. Однако ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отречься от веры. В конце концов, после жестоких истязаний мучеников предали смерти.
На Руси считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор, а за ограду - и подавно. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. "Призрачны околицы в этот день", - говорили люди. Погода была под стать общему настроению: "По-за порогу крутит, мутит, беспутит".
Считалось также, что злые духи на Ерему (Ермея) стараются сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскаленного угля из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье. Более того, домашние просили: "Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила".
Поговорки и приметы
Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.
Если мышей появилось больше обычного - быть лютой зиме.
В этот день нельзя одалживать деньги.
Если на Ерему сыграть свадьбу или устроить сделку, то молодые разведутся, а результат сделки не будет успешным.
Если в этот день мужчина решит уйти к другой женщине, то его необходимо удержать и впредь он будет верным.
Родившиеся 17 ноября всего в жизни добиваются в зрелые годы. Им дан дар обращения с глиной и деревом. Носить им следует агат.