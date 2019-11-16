День студента 2019: когда отмечают в Украине, история и традиции праздника

Новости Украины:17 ноября в Украине и во всем мире празднуют День солидарности студентов.

В воскресение, 17 ноября, в Украине будут отмечать День студента. Это праздник, которого ждут все студенты страны, чтобы отдохнуть от учебы и расслабиться. Кроме того, в этот день они моют памятники и даже катаются на своих дипломах.

История праздника

День солидарности студентов начали отмечать после того, как 16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на улицы, чтобы почтить годовщину образования Чехословацкого государства.

В тот день нацисты решили не просто разогнать демонстрацию, но и убили одного из студентов - Яна Оплетала. Похороны парня, который учился на медицинском факультете, также не завершились спокойно. Траурное мероприятие переросло в настоящую акцию протеста. В тот день десятки студентов были задержаны.

17 ноября немцы окружили студенческие общежития и арестовали 1200 студентов. Все они были отправлены в концлагеря. Девять казнили в тюрьме.

Через три года, в 1942 году, в Лондоне состоялась Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма. Тогда было принято решение в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День студента.

Отметим, что существует два праздника День студента: 25 января, который также совпадает с Татьяниным днем, а 17 ноября Международный день студента, который, собственно, и отмечают в Украине. Когда отмечают День студента в Украине, было определено в 1999 году Указом президента от 16 июня 1999 года.

С годами у праздника в каждой стране появились свои традиции. Например, украинские студенты катаются на дипломах и моют памятники. Сами студенты вовсе не против двух праздничных дней, ведь они выпадают на очень удобный период. Один день студента празднуется перед началом сессии, а другой – уже после ее окончания.