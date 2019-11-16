Скачать
Суббота, 16.11.2019
Сенцов об оккупированном Крыме: Люди там боятся всех этих движений в сторону Украины
Сенцов об оккупированном Крыме: Люди там боятся всех этих движений в сторону Украины
Мазур: Россию надо исключить из Интерпола
Мазур: Россию надо исключить из Интерпола
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили

Адвокат главы "Укрэксимбанка" назвал задержание своего клиента "бандитским похищением"

Адвокат главы "Укрэксимбанка" назвал задержание своего клиента "бандитским похищением"
21:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Гриценко задержан с нарушением закона, считает его адвокат.

Глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко задержан с нарушением закона, считает его адвокат Денис Галанский.

По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований.

"СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - заявил адвокат Гриценко.

"Похищение" главы "Укрэксимбанка": в СБУ сообщили детали

По утверждению адвоката, вместо доставки его подзащитного ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам.

"Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов" – подытожил адвокат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Укрэксимбанк, Александр Гриценко, Денис Галанский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
04 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
05 Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Анна Ризатдинова поделилась секретами красоты и привлекательности
Анна Ризатдинова поделилась секретами красоты и привлекательности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь