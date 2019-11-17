Экс-нардепа Святаша объявили в розыск

Новости Украины:Экс-народного депутата ВР Дмитрия Святаша объявили в розыск.

Бывшего народного депутата Верховной Рады Дмитрия Святаша объявили в розыск.

Соответствующую информацию обнародовало МВД.

Данные о розыске Святаша размещена в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Отмечается, что бывший депутат разыскивается по ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации). Датой его исчезновения указано 8 ноября 2019 года.

Напоминаем, 8 октября прокуратура Киева объявила бывшему народному депутату подозрение в завладении 1,1 млрд грн Укрсиббанка. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате от Партии регионов и партии "Возрождение" Дмитрия Святаше.

25 июня этого года прокуратура вручила подозрение бывшему народному депутату Василию Полякову (который основал группу "АИС" совместно с Дмитрием Святашем) по уголовному делу по факту завладения мошенническим путем деньгами Укрсиббанка на сумму свыше 2 млрд грн.