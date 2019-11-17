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Экс-нардепа Святаша объявили в розыск

Экс-нардепа Святаша объявили в розыск
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Экс-народного депутата ВР Дмитрия Святаша объявили в розыск.

Бывшего народного депутата Верховной Рады Дмитрия Святаша объявили в розыск.

Соответствующую информацию обнародовало МВД.

Данные о розыске Святаша размещена в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Отмечается, что бывший депутат разыскивается по ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации). Датой его исчезновения указано 8 ноября 2019 года.

Напоминаем, 8 октября прокуратура Киева объявила бывшему народному депутату подозрение в завладении 1,1 млрд грн Укрсиббанка. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате от Партии регионов и партии "Возрождение" Дмитрия Святаше.

25 июня этого года прокуратура вручила подозрение бывшему народному депутату Василию Полякову (который основал группу "АИС" совместно с Дмитрием Святашем) по уголовному делу по факту завладения мошенническим путем деньгами Укрсиббанка на сумму свыше 2 млрд грн.

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Верховная Рада, Полиция, Рада, Дмитрий Святаш, Розыск.
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