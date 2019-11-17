Сенатор США: Сталин пытался уничтожить украинский народ и украинский дух

Новости Украины:Чак Шумер считает, что Голодомор еще не признан в мире должным образом.

Американский сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер считает, что Голодомор еще не получил в мире признание, которое соответствовало бы масштабу этой трагедии.

Об этом Шумер заявил во время мероприятий чествования памяти жертв Голодомора в кафедральном соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

"Сталин пытался уничтожить украинский народ и украинский дух. Но, слава Богу, ему не удалось ни то, ни другое", - отметил сенатор в своем выступлении.

Чак Шумер напомнил что установлению исторической справедливости призван способствовать Мемориал жертвам украинского Голодомора-Геноцида 1932-1933 гг, открытый в Вашингтоне в 2015 году.

"То, что произошло с Украиной, возможно, было одним из первых геноцидов XX века - но не последним", - заметил американский политик, подчеркнув важность ежегодного чествования памяти жертв Голодомора.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Сенат США принял резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. 18 декабря этот документ одобрила Палата представителей.