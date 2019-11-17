Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 ноября

Новости Украины:Народный праздник "День Ионы" отмечается 18 ноября (по старому стилю – 5 ноября).

В церковном календаре это день памяти архиепископа Новгородского и Псковского Ионы, игумена Отенской пустыни. Другие названия праздника: "Иона", "Галактион", "День Млечности".

Иона был воспитан благочестивой вдовой Натальей Медоварцевой. Он прославился тем, что организовывал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершением чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни, от которой в Новгородской земле умерло более 250 тысяч человек. Как сказано в летописи, Иона прекратил болезнь, совершив крестный ход в Зверин монастырь. Архиепископ Иона был причислен к лику святых на Макарьевском соборе 1549 года.

В день Ионы девушки молились о том, чтобы небеса им послали хороших женихов. Существовало поверье, что 18 ноября по белу свету катится чье-то счастье, как кольцо обручальное. Девушки приманивали это счастье, разбрасывая рано по утру у дома мелкие монетки и поделки сделанные своими руками. Согласно ещё одному обычаю, молодым девушкам утром надо было выпить стакан теплого молока с медом, которое заговаривалось на счастливую любовь и удачное замужество.

Также для этого дня существовал и такой обычай, как присушение жениха. Для этого брали голик (веник с обитыми листьями или голые прутья, связанные в пук), вырывали из него прутик и клали на порог, ожидая возлюбленного. Как только он перешагивал через прутик, девушка тут же прятала его в укромном месте. В банный день такой прутик клали в бане на полок (помост со ступенями в бане, на котором парятся) и читали над ним особые приворотные слова.

Вообще, веник был неотъемлемой частью многих обрядов и обычаев. С одной стороны, это был "опасный" предмет, которым пользовались ведьмы и с помощью которого насылалась порча. Согласно поверьям, демоны могли оборачиваться веником и метлой и в таком виде летать по небу. Веником ведьмы сбивали росу, а ведь росе с древности приписывались чудесные свойства. Она считалась Божьим даром и наделяла пчел медом, коров – молоком, а людей – здоровьем.

С другой стороны, веник считался хорошим оберегом. Защитные способности веника связывались с его функцией убирать мусор, т. е. очищать дом от всего ненужного и вредного. Чтобы отогнать нечистых духов, веник, ручкой вниз, ставили перед входом во двор, дом или хлев. Существовал обычай обходить дом, размахивая веником и читая особый обережный заговор. Человеку с дурным глазом веник обычно бросали вслед, чтобы "отмести" от себя все дурное.

Поговорки и приметы

Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной.

Если снег идет и ложится неровно, то будущий урожай ржи будет богатым.

Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает.

Дымка покрыла луну – к долгому ненастью.

Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.

Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.

Найденный в этот день во дворе чужой веник говорит о том, что на членов семьи наведена порча.

Родившиеся 18 ноября редко бывают счастливы. Носить им следует бриллиант или циркон.