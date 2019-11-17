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Освобожденный моряк Варимез сыграл свадьбу

Освобожденный моряк Варимез сыграл свадьбу
23:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Освобожденный из российского плена моряк Владимир Варимез отметил в Одесской области свадьбу.

В Одесской области сегодня сыграл свадьбу освобожденный из российского плена моряк Владимир Варимез - один из 24 украинских военнопленных, захваченных РФ в ноябре 2018 во время перехода кораблей из Одессы в Мариуполь.

Об этом в социальных сетях сообщили друзья Варимеза.

Как отмечается, 27-летнего старшего матроса буксира «Яны Капу» его теперь уже супруга Инна ждала из плена.

Торжественная церемония прошла в Болгардском районном РАГСе.

Молодые люди сейчас обучаются в вузах: Варимез, который ранее окончил Измаильское высшее профучилище Киевской госакадемии водного транспорта, поступил в Национальный университет «Одесская морская академия» и продолжает службу в рядах Военно-морских сил ВС Украины.

На момент захвата украинских кораблей моряк был связистом на рейдовом буксире «Яны Капу» и значился одним из лучших радиотелеграфистов в украинском флоте. До аннексии РФ Крыма он служил в Севастополе на катере «Смела», экипажу которого удалось вывести это плавсредство в Одесский порт.

Выполняя переход в Мариуполь в ноябре 2018 года, моряк планировал успеть на семейное торжество в город Измаил – на 50-летний юбилей отца, но оказался в российском плену.

Напоминаем, три украинских корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу.

Сегодня, 17 ноября, захваченные украинские военные катера «Бердянськ» и «Никополь», а также буксир «Яни Капу», в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи. По сообщению российских СМИ, передача украинских военных судов состоится 18 ноября.

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Свадьба, Керченский пролив, Моряк, Владимир Варимез.
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