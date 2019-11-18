Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Скалецкая: МОЗ разработает законопроект о психическом здоровье
Скалецкая: МОЗ разработает законопроект о психическом здоровье
В американской школе преподавательница избила ученицу (Видео)
В американской школе преподавательница избила ученицу (Видео)
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны

Аэропорт Катара исправил название Kiev на Kyiv

Аэропорт Катара исправил название Kiev на Kyiv
03:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Аэропорт "Хамад" исправил название столицы Украины на верное.

Международный аэропорт "Хамад" в Катаре начал использовать корректное написание названия столицы Украины.

Об этом в Facebook информирует Посольство Украины в Катаре.

“Благодаря проводимой Посольством работе в рамках мероприятий #CorrectUA международный аэропорт "Хамад" (Hamad International Airport) в Государстве Катар исправил на своей официальной интернет-странице написания нашей столицы г.Киев. Отныне имеем Kyiv!”, - говорится в сообщении.

Напоминаем, информационная кампания #CorrectUA, инициированная МИД Украины, стартовала в октябре 2018 года.

МИД призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании запущен флешмоб #KyivNotKiev.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Катар, CorrectUa.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США выступили в поддержку протестующих в Иране
В США выступили в поддержку протестующих в Иране
Беспорядки в Греции: полиция задержала 40 человек
Беспорядки в Греции: полиция задержала 40 человек
Вспышка легочной чумы в Китае: что известно
Вспышка легочной чумы в Китае: что известно
Юбилей Samsung: компания выпустила подарочный набор гаджетов
Юбилей Samsung: компания выпустила подарочный набор гаджетов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь