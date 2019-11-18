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Синоптики прогнозируют ночные морозы: названы регионы

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Синоптики прогнозируют ночные морозы: названы регионы
08:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в понедельник, 18 ноября, сохранится облачная с прояснениями погода, без осадков, но с утренними туманами.

В ближайшие сутки, 18 ноября, в Украине существенных осадков не ожидается, в большинстве областей будут туманы, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в Одесской области до 9°, в восточных областях местами 1-3° мороза; днем 3-8° тепла, на западе и юге страны 7-12°, на Закарпатье и Прикарпатье до 16°. В Киеве в понедельник без осадков; ночью и утром туман; температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 ноября самая высокая температура днем была +14,4 в 2002г., самая низкая ночью -7,1 мороза в 1902г.

Прогноз погоды на 18 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 18 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +15...+17
  • Львов – +11...+13
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +10...+12
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +10...+12
  • Луцк – +10...+12
  • Ровно – +10...+12
  • Житомир – +7...+9
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +9...+11
  • Николаев – +9...+11
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – +6...+8
  • Чернигов – +5...+7
  • Сумы – +5...+7
  • Полтава – +6...+8
  • Днепр – +7...+9
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +7...+9
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +5...+7

Во вторник, 19 ноября, в Украине без существенных осадков. В южных, восточных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 5° мороза, днём 4-9° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днём 9-14°, на Закарпатье до 17°.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

Прогноз погоды на 19 ноября, фото: meteo.gov.ua

20 ноября синоптики также обещают без существенных осадков. В южных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 5° мороза, днем 4-9° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 17°.

В Киеве 19-20 ноября без существенных осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 20 ноября, фото: meteo.gov.ua

В течение 21-22 ноября сохранится сухая погода, лишь в западных областях 21 ноября местами небольшой дождь.

Температура 21 ноября в западной части Украины ночью 2-8° тепла, днем 7-13°; в восточных областях (22 ноября и на севере Левобережья) ночью 4-10° мороза, днем около 0°; на остальной территории 21 ноября ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-6° тепла; 22 ноября ночью 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.

21-22 ноября в столичном регионе сохранится сухая погода. Температура воздуха 21 ноября ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла; 22 ноября ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 21 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 ноября, фото: meteo.gov.ua

От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму

Напомним, синоптики рассказали, какой будет зима 2019-2020 года. Народный синоптик Леонид Горбань представил уточняющий прогноз погоды, и сообщил, что до конца текущего месяца сохранится плюсовая температура, исключением станет период с 17 по 23 число.

Ну а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 18 ноября.
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