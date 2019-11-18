Синоптики прогнозируют ночные морозы: названы регионы

В ближайшие сутки, 18 ноября, в Украине существенных осадков не ожидается, в большинстве областей будут туманы, сообщил Укргидрометцентр.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в Одесской области до 9°, в восточных областях местами 1-3° мороза; днем 3-8° тепла, на западе и юге страны 7-12°, на Закарпатье и Прикарпатье до 16°. В Киеве в понедельник без осадков; ночью и утром туман; температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 ноября самая высокая температура днем была +14,4 в 2002г., самая низкая ночью -7,1 мороза в 1902г.
Прогноз погоды на 18 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на понедельник, 18 ноября, в городах Украины:
Во вторник, 19 ноября, в Украине без существенных осадков. В южных, восточных и центральных областях ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 5° мороза, днём 4-9° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днём 9-14°, на Закарпатье до 17°.
В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.
Прогноз погоды на 19 ноября, фото: meteo.gov.ua
20 ноября синоптики также обещают без существенных осадков. В южных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 5° мороза, днем 4-9° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 17°.
В Киеве 19-20 ноября без существенных осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.
Прогноз погоды на 20 ноября, фото: meteo.gov.ua
В течение 21-22 ноября сохранится сухая погода, лишь в западных областях 21 ноября местами небольшой дождь.
Температура 21 ноября в западной части Украины ночью 2-8° тепла, днем 7-13°; в восточных областях (22 ноября и на севере Левобережья) ночью 4-10° мороза, днем около 0°; на остальной территории 21 ноября ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-6° тепла; 22 ноября ночью 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.
21-22 ноября в столичном регионе сохранится сухая погода. Температура воздуха 21 ноября ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла; 22 ноября ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Прогноз погоды на 21 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 22 ноября, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики рассказали, какой будет зима 2019-2020 года. Народный синоптик Леонид Горбань представил уточняющий прогноз погоды, и сообщил, что до конца текущего месяца сохранится плюсовая температура, исключением станет период с 17 по 23 число.
Ну а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.