У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Тимофей – это мужское имя греческого происхождения, означающее почитающий Бога. Представитель данного имени имеет большой заряд жизнелюбия. Он отличается подвижностью и склонностью к веселью. Такие качества у него начинают проявляться еще с раннего детства. Он непоседлив, любит различные игры, достаточно любопытен.
Еще с раннего детства он проявляет больше интерес к старшим детям чем к одногодкам. Несмотря на то, что он не сильно старателен и не усидчив, учится все же мальчик хорошо. Тимофей достаточно сообразительный. Он буквально все схватывает на лету.
Тимофей любит шумные компании. У него всегда много друзей. Он просто не может жить без общения. Носитель данного имени добрый, он не злопамятный. Все обиды быстро прощает.
Еще с раннего детства мальчик с данным именем мягкий и спокойный. Он часто витает в мечтаниях. Детство для Тимофея проходит тяжело. Потому что даже имея отца он не получает мужского воспитания. Все это происходит по причине главенства матери. Но даже когда парень повзрослеет и избавится от чрезмерной материнской опеки, он попадает под другую власть (власть супруги).
Из –за своей опрятной и симпатичной внешности у него всегда много поклонниц. Но в качестве спутницы своей жизни он выбирает не по уму, а по красоте. К негативным чертам характера относится лицемерие и тяга к обману.
Поздравления
От души тебя поздравим,
Наш любимый Тимофей,
Дружно мы тебе желаем
Новых веяний, идей!
Ты отличный, сильный парень,
Смелость льется через край,
Пусть придет к тебе удача,
Ты желанье загадай.
Тимофей — "почитающий бога",
Пусть же он помогает во всем,
И становится жизни дорога
Лишь удачней, светлей с каждый днем!
Пусть к тебе в гости ходит веселье,
Да и счастье стучится в окно,
Будет радостным лишь настроенье,
А успехи — как будто в кино!
У тебя много планов, Тимоша,
Ты амбиций отнюдь не лишен,
Ты идешь к своим целям, но все же
Возникает преград миллион.
Пусть помехи исчезнут, и к счастью
Зашагаешь намного быстрей,
Поддаваться не стоит ненастью,
Я желаю лишь солнечных дней!
Тебе желаю, Тимофей,
Везенья самого большого
И самых преданных друзей,
Чтоб понимали с полуслова.
Чтобы достаток в руки тек
Бескрайним денежным потоком,
Всегда был полным кошелек,
И счастье прижилось под боком!
Заходи к нам, Тимофей,
Чаю крепкого попей.
Расскажи, как жизнь твоя,
О проблемах, не тая.
Ты нам очень близкий друг,
Это знают все вокруг.
Человек во всем прекрасный,
Пусть твой путь весь будет ясный.
Знай, что мы всегда с тобой,
Тима, ты наш дорогой.
Будет дом пускай твой полным
Верных, преданных друзей.
Чувствовать всегда поддержку
Пожелаю, Тимофей.
Будь успешным и верь в мечту,
Пусть к победе она толкает,
Пусть настрой боевой в душе
Никогда не утихает.
Тебе желаю, Тимофей,
Везенья самого большого
И самых преданных друзей,
Чтоб понимали с полуслова.
Чтобы достаток в руки тек
Бескрайним денежным потоком,
Всегда был полным кошелек,
И счастье прижилось под боком!
Тимофей любопытен, исполнителен,
Он тщеславен и чувствителен,
Бескорыстен, любит развлечения,
ему подвластны многие умения.
Требователен и душой силен,
Быстротой реакции наделен,
Честен, упрям и открыт.
Жизнь Тимофея кипит!
Желаем тебе только добрых путей,
Гордится жизнью удачной своей,
Быть сильным и не сдаваться,
В любви, радости, счастье купаться!
Будет дом пускай твой полным
Верных, преданных друзей.
Чувствовать всегда поддержку
Пожелаю, Тимофей.
Будь успешным и верь в мечту,
Пусть к победе она толкает,
Пусть настрой боевой в душе
Никогда не утихает.