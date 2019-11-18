У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:18 ноября отмечают свои именины люди, которые носят имя "Тимофей".

Тимофей – это мужское имя греческого происхождения, означающее почитающий Бога. Представитель данного имени имеет большой заряд жизнелюбия. Он отличается подвижностью и склонностью к веселью. Такие качества у него начинают проявляться еще с раннего детства. Он непоседлив, любит различные игры, достаточно любопытен.

Еще с раннего детства он проявляет больше интерес к старшим детям чем к одногодкам. Несмотря на то, что он не сильно старателен и не усидчив, учится все же мальчик хорошо. Тимофей достаточно сообразительный. Он буквально все схватывает на лету.

Тимофей любит шумные компании. У него всегда много друзей. Он просто не может жить без общения. Носитель данного имени добрый, он не злопамятный. Все обиды быстро прощает.

Еще с раннего детства мальчик с данным именем мягкий и спокойный. Он часто витает в мечтаниях. Детство для Тимофея проходит тяжело. Потому что даже имея отца он не получает мужского воспитания. Все это происходит по причине главенства матери. Но даже когда парень повзрослеет и избавится от чрезмерной материнской опеки, он попадает под другую власть (власть супруги).

Из –за своей опрятной и симпатичной внешности у него всегда много поклонниц. Но в качестве спутницы своей жизни он выбирает не по уму, а по красоте. К негативным чертам характера относится лицемерие и тяга к обману.

Поздравления

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

Тимофей — "почитающий бога",

Пусть же он помогает во всем,

И становится жизни дорога

Лишь удачней, светлей с каждый днем!

Пусть к тебе в гости ходит веселье,

Да и счастье стучится в окно,

Будет радостным лишь настроенье,

А успехи — как будто в кино!

У тебя много планов, Тимоша,

Ты амбиций отнюдь не лишен,

Ты идешь к своим целям, но все же

Возникает преград миллион.

Пусть помехи исчезнут, и к счастью

Зашагаешь намного быстрей,

Поддаваться не стоит ненастью,

Я желаю лишь солнечных дней!

Тебе желаю, Тимофей,

Везенья самого большого

И самых преданных друзей,

Чтоб понимали с полуслова.

Чтобы достаток в руки тек

Бескрайним денежным потоком,

Всегда был полным кошелек,

И счастье прижилось под боком!

Заходи к нам, Тимофей,

Чаю крепкого попей.

Расскажи, как жизнь твоя,

О проблемах, не тая.

Ты нам очень близкий друг,

Это знают все вокруг.

Человек во всем прекрасный,

Пусть твой путь весь будет ясный.

Знай, что мы всегда с тобой,

Тима, ты наш дорогой.

Будет дом пускай твой полным

Верных, преданных друзей.

Чувствовать всегда поддержку

Пожелаю, Тимофей.

Будь успешным и верь в мечту,

Пусть к победе она толкает,

Пусть настрой боевой в душе

Никогда не утихает.

Тебе желаю, Тимофей,

Везенья самого большого

И самых преданных друзей,

Чтоб понимали с полуслова.

Чтобы достаток в руки тек

Бескрайним денежным потоком,

Всегда был полным кошелек,

И счастье прижилось под боком!

Тимофей любопытен, исполнителен,

Он тщеславен и чувствителен,

Бескорыстен, любит развлечения,

ему подвластны многие умения.

Требователен и душой силен,

Быстротой реакции наделен,

Честен, упрям и открыт.

Жизнь Тимофея кипит!

Желаем тебе только добрых путей,

Гордится жизнью удачной своей,

Быть сильным и не сдаваться,

В любви, радости, счастье купаться!

Будет дом пускай твой полным

Верных, преданных друзей.

Чувствовать всегда поддержку

Пожелаю, Тимофей.

Будь успешным и верь в мечту,

Пусть к победе она толкает,

Пусть настрой боевой в душе

Никогда не утихает.