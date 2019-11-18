Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 ноября

Новости Украины:19 ноября 2019 праздник День памяти святых мучеников Варлаама Хутынского и Павла Исповедника .

19 ноября Православная церковь чтит память Варлаама Хутынского – основателя Спасо-Преображенского Хутынского монастыря, который проживал в XII веке на территории Новгорода. Проявился на свет в богатой семье. Юношей подстригся в монахи и отшельничал на холме Хутынь, расположенном в 10 верстах от Новгорода. Там в 1192 году возвёл каменный монастырь Спаса Преображения и стал игуменом в нём.

Также в этот день почитается память Павла Исповедника – епископа, проживавшего на территории Малой Азии. При жизни он столкнулся с многочисленными нападениями и протестами. Его несколько раз избирали константинопольским архиепископом и изгоняли. В этот период в столице происходила борьба за власть. Когда был убит император Констант, защищающий православный народ, святителя Павла отправили в ссылку в Армению, где после проведенной литургии на него напали и задушили его святительским омофором.

Павел Исповедник считается небесным покровителем Морского корпуса, который был основан именно в день его памяти. Российская императрица Елизавета Петровна, внучка Петра I, подписала в 1755 году соответствующий указ.

Павел Исповедник и Варлаам Хутынский почитались на Руси ледоставами. В народе говорили, что в этот день мороз и вьюга обнялись, в любви вечной поклялись, и считали, что святой Павел ходит по берегам рек и воду замораживает. На многих речках появляется лед, и наступает пора подледного лова рыбы. В народе говорили, что если у лошадей в этот день хороший аппетит, то зимой они болеть не будут, а если корова на Павла дает много молока, то и зимой хорошие удои будут. В этот день почитали и святую Клавдию как устроительницу домашней жизни.

Приметы

Если звезды очень частые — к холоду, редкие — к ненастью и вьюге.

Если звезды кажутся маленькими — будет снег.

Гуси хлопают крыльями, поджимают под себя ногу — к морозу, полощутся — к теплу.

Галки к вечеру собираются гурьбой и громко кричат — к ясной погоде.

Высоко поднимается на небосводе ярко-красная утренняя заря — к осадкам, багрово-красная вечерняя заря — к ветру, метели, снегопаду