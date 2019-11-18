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Понедельник, 18.11.2019

Как испытывали новый украинский поезд: видео

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) начал испытания нового дизель-поезда ДПКр3-001. Видео размещены на Youtube-канале предприятия VSK-dp. Ранее сообщалось, что новый дизель-поезд находится на перегоне Новомосковск-Днепровский – Баловка и готовится к испытаниям, которые будут проходить по специальной программе и продлятся более месяца. Первое видео испытаний появилось 16 ноября. Региональный дизель-поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов. Два из них, которые являются головными, - моторные, один - промежуточный - безмоторный. Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт. Усилен экологический стандарт отработанных газов силовой установки. В поезде предусмотрено 170 мест для пассажиров. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм, оборудованы они индивидуальными розетками с USB-разъемом. В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части - не менее 450 мм.
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КВСЗ, ДПКр3-001, Новомосковск-Днепровский – Баловка.
14:34 Сегодня Телеграф
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