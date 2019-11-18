Скачать
Понедельник, 18.11.2019
В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей
В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей
"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили
"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Не прекращает удивлять: Бейонсе вышла в свет в эффектном образе (Фото)
Бейонсе вышла в свет в эффектном образе (Фото)

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)

Смотрите фото (6)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)
15:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 11 по 17 ноября 2019 года.

Уважаемые коллеги, добрый день!

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

11.11.2019 – 17.11.2019

Україна Естонія

Сборная Украины выиграла в товарищеском матче против национальной команды Эстонии – 1:0.

Победный гол забил Роман Безус ударом со штрафного с рикошетом от стенки.

Матч прошел в Запорожье на «Славутич-Арене».

Сербия Украина

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

Картахена – Барселона

«Барселона» в товарищеском матче переиграла «Картахену» (2:0), лидирующую в третьем испанском дивизионе.

Средства, вырученные от встречи на стадионе «Картагонова», пойдут на помощь пострадавшим от сильнейшего наводнения в Мурсии.

Алла Мазур

Украинская журналистка Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Алла Мазур, которая является автором и ведущей информационно-аналитической программы "ТСН. Неделя", призвала всех относиться к себе внимательно, находить время и проверяться. "Желательно – несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают", – отметила популярная украинская телеведущая.

Переводчик рус укр

Анна Скороход

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа".

"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - сказал Корниенко

Полярный

Музика 2019

ИП Пирогова

Евро 2020

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Алла Мазур

Украинская журналистка Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Анна Скороход

Никита Исаев

Владимир Зеленский

Ильяс Хасанов

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Джокер 

Мрачная картина "Джокер", рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, преодолела планку $1 миллиард.

Малефисента: Владычица тьмы

Ангелы Чарли

Аутсайдеры (Ford против Ferrari)

Захар Беркут

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Полярный

"Полярный" — российский комедийный телевизионный сериал производства "Premier studios" и "Кит медиа". Главные роли сыграли Михаил Пореченков и Екатерина Шпица.

Премьера сериала состоялась на телеканале "ТНТ" 28 октября 2019 года.

ИП Пирогова

Ивановы Ивановы

Мандалорец

Перші ластівки

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Танці з зірками 2019

"Танцы со звездами 2019": неожиданные финалисты проекта (Видео)

Кто получил меньшую поддержку от зрителей, а кто прошел в финал - узнайте далее.

Топ-модель по-українськи

Екси 2

МастерШеф 2019

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков

Читайте также: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.11 – 10.11.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Google, Алла Мазур, Захар Беркут, Полярный, Танці з зірками 2019, Аутсайдеры, Ивановы Ивановы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
02 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грипп наступает: кто в зоне риска
Грипп наступает: кто в зоне риска
&quot;Голос&quot;: Расследования убийств на Майдане может остановиться
"Голос": Расследования убийств на Майдане может остановиться
Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ
Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь