Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)

Уважаемые коллеги, добрый день!
Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
11.11.2019 – 17.11.2019
Україна Естонія
Сборная Украины выиграла в товарищеском матче против национальной команды Эстонии – 1:0.
Победный гол забил Роман Безус ударом со штрафного с рикошетом от стенки.
Матч прошел в Запорожье на «Славутич-Арене».
Сербия Украина
Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.
Картахена – Барселона
«Барселона» в товарищеском матче переиграла «Картахену» (2:0), лидирующую в третьем испанском дивизионе.
Средства, вырученные от встречи на стадионе «Картагонова», пойдут на помощь пострадавшим от сильнейшего наводнения в Мурсии.
Алла Мазур
Украинская журналистка Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Алла Мазур, которая является автором и ведущей информационно-аналитической программы "ТСН. Неделя", призвала всех относиться к себе внимательно, находить время и проверяться. "Желательно – несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают", – отметила популярная украинская телеведущая.
Переводчик рус укр
Анна Скороход
Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа".
"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - сказал Корниенко
Полярный
Музика 2019
ИП Пирогова
Евро 2020
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
Алла Мазур
Украинская журналистка Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Анна Скороход
Никита Исаев
Владимир Зеленский
Ильяс Хасанов
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
Джокер
Мрачная картина "Джокер", рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, преодолела планку $1 миллиард.
Малефисента: Владычица тьмы
Ангелы Чарли
Аутсайдеры (Ford против Ferrari)
Захар Беркут
ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ
Полярный
"Полярный" — российский комедийный телевизионный сериал производства "Premier studios" и "Кит медиа". Главные роли сыграли Михаил Пореченков и Екатерина Шпица.
Премьера сериала состоялась на телеканале "ТНТ" 28 октября 2019 года.
ИП Пирогова
Ивановы Ивановы
Мандалорец
Перші ластівки
ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ
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Кто получил меньшую поддержку от зрителей, а кто прошел в финал - узнайте далее.
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