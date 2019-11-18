Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 11 по 17 ноября 2019 года.

Уважаемые коллеги, добрый день!

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

11.11.2019 – 17.11.2019

Україна Естонія

Сборная Украины выиграла в товарищеском матче против национальной команды Эстонии – 1:0.

Победный гол забил Роман Безус ударом со штрафного с рикошетом от стенки.

Матч прошел в Запорожье на «Славутич-Арене».

Сербия Украина

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

Картахена – Барселона

«Барселона» в товарищеском матче переиграла «Картахену» (2:0), лидирующую в третьем испанском дивизионе.

Средства, вырученные от встречи на стадионе «Картагонова», пойдут на помощь пострадавшим от сильнейшего наводнения в Мурсии.

Алла Мазур

Украинская журналистка Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Алла Мазур, которая является автором и ведущей информационно-аналитической программы "ТСН. Неделя", призвала всех относиться к себе внимательно, находить время и проверяться. "Желательно – несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают", – отметила популярная украинская телеведущая.

Переводчик рус укр

Анна Скороход

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа".

"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - сказал Корниенко

Полярный

Музика 2019

ИП Пирогова

Евро 2020

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Алла Мазур

Украинская журналистка Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Анна Скороход

Никита Исаев

Владимир Зеленский

Ильяс Хасанов

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Джокер

Мрачная картина "Джокер", рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, преодолела планку $1 миллиард.

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Ангелы Чарли

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ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Полярный

"Полярный" — российский комедийный телевизионный сериал производства "Premier studios" и "Кит медиа". Главные роли сыграли Михаил Пореченков и Екатерина Шпица.

Премьера сериала состоялась на телеканале "ТНТ" 28 октября 2019 года.

ИП Пирогова

Ивановы Ивановы

Мандалорец

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