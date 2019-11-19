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Рождественский пост 2019-2020: как правильно поститься

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Рождественский пост 2019-2020: как правильно поститься
08:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Эксперты предлагают познакомиться с точной датой начала и окончания поста, а также с его правилами.

Рождественский пост считается одним из самых важных в году. Его длительность превышает месяц, поэтому верующие заранее готовятся к нему.

Рождественский пост начнется в 2019 году, а завершится уже в новом, 2020. В это время верующие будут соблюдать предписания церкви, связанные с употреблением пищи и поведением, и усердно молиться, чтобы избавиться от грехов и подготовиться к великому празднику — Рождеству Христову. 

Рождественский пост 2019-2020: когда начинается и заканчивается

Начало Рождественского поста неизменно, это всегда один и тот же день — 28 ноября. Завершится пост 6 января 2020 года, продлившись сорок дней. К длительному посту важно правильно подготовиться:

  • посетить церковь, попросить прощения за грехи и помолиться Господу, чтобы Он помог выдержать все испытания грядущего поста;
  • подготовить меню и ознакомиться со списком разрешенных продуктов, чтобы не грешить по незнанию;
  • убедиться в том, что диета не навредит здоровью и не приведет к болезням;
  • спланировать питание для всей семьи, если родственники тоже будут поститься;
  • заблаговременно отказаться от вредных привычек;
  • простить всех, кто вольно или невольно причинил обиду, а также попросить прощения у окружающих.

Правила Рождественского поста

Пост — это не просто воздержание и диета. Во время Рождественского поста каждый продолжает духовный рост и тренирует волю, воздерживаясь от веселья и соблюдая ограничения в приемах пищи. Главные правила поста заключаются в следующем:

  • во время поста нельзя употреблять алкоголь. Верующие могут лишь пригубить немного церковного вина в разрешенные дни;
  • запрет накладывается на продукты животного происхождения: мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Употребление рыбы и морепродуктов разрешено только в определенные дни;
  • в некоторые дни поста верующие воздерживаются от пищи или употребляют только сырые продукты. Это время называется сухоядением, когда даже растительное масло под запретом.

Во время поста каждый может питаться разнообразно, ведь в современном мире не составит труда найти подходящие постные продукты. Грибы, крупы, овощи и фрукты можно приобрести в магазине, на рынках и ярмарках. Кроме того, скрасить меню помогут орехи, сухофрукты, мед. Их можно добавлять в каши или есть в качестве полезных перекусов.

Рождественский пост — ответственное время для верующих, ведь его соблюдение помогает очиститься от грехов и получить поддержку Высших Сил. Ежедневные молитвы позволят выдержать все ограничения и уберегут от неприятностей.

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