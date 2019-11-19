Рождественский пост 2019-2020: как правильно поститься

Рождественский пост считается одним из самых важных в году. Его длительность превышает месяц, поэтому верующие заранее готовятся к нему.
Рождественский пост начнется в 2019 году, а завершится уже в новом, 2020. В это время верующие будут соблюдать предписания церкви, связанные с употреблением пищи и поведением, и усердно молиться, чтобы избавиться от грехов и подготовиться к великому празднику — Рождеству Христову.
Рождественский пост 2019-2020: когда начинается и заканчивается
Начало Рождественского поста неизменно, это всегда один и тот же день — 28 ноября. Завершится пост 6 января 2020 года, продлившись сорок дней. К длительному посту важно правильно подготовиться:
Правила Рождественского поста
Пост — это не просто воздержание и диета. Во время Рождественского поста каждый продолжает духовный рост и тренирует волю, воздерживаясь от веселья и соблюдая ограничения в приемах пищи. Главные правила поста заключаются в следующем:
Во время поста каждый может питаться разнообразно, ведь в современном мире не составит труда найти подходящие постные продукты. Грибы, крупы, овощи и фрукты можно приобрести в магазине, на рынках и ярмарках. Кроме того, скрасить меню помогут орехи, сухофрукты, мед. Их можно добавлять в каши или есть в качестве полезных перекусов.
Рождественский пост — ответственное время для верующих, ведь его соблюдение помогает очиститься от грехов и получить поддержку Высших Сил. Ежедневные молитвы позволят выдержать все ограничения и уберегут от неприятностей.