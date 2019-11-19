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Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год

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Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
09:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Високосный год раньше встречали с осторожностью, считая его опасным и полным неприятностей.

Високосный год наши предки встречали с осторожностью, считая его опасным и полным неприятностей. В связи с этим сложено множество примет, призванных обезопасить людей от непредвиденных обстоятельств и привлечь удачу.

Дополнительный день в високосном году добавляет февралю 29 число, что случается раз в 4 года. В народе этот день назван Касьяном, который был ангелом, ведающим обо всех Божьих делах. Он оказался предателем и поделился с демонами планами Господа, за что его жестоко покарали. По поверьям, раз в 4 года Касьян спускается на землю, чтобы вершить дурные поступки и сбивать людей с истинного пути. Эксперты предлагают познакомиться с приметами, которые помогут обезопаситься и не столкнуться с происками зла.

  • По примете, в високосный год не начинают ничего серьезного. Строительство дома может обернуться неприятностями, связанными или с недостатком денежных средств, или с разрушением возводимых стен от природных катаклизмов. Свадьба может стать не счастьем, а слезами и разочарованием. Крупные приобретения на проверку окажутся или бракованными, или купленными за завышенную цену.
  • Високосный год — не самое лучшее время для смены должности, а начало личного бизнеса может обернуться материальными трудностями.
  • Перед тем как отправиться в путешествие в високосный год, нужно прочитать молитву о путешествующих, чтобы вернуться домой и по пути не столкнуться с неприятностями.
  • По народным поверьям, дети, рожденные в високосный год, нуждаются в защите Рода, поэтому крестить их нужно родственникам по крови.
  • Воющая собака в високосный год — знак опасности. В прежние времена произносили особый заговор, берегущий от неприятности: "По ветру вой уйдет, ко мне не придет".
  • По примете каждая третья забитая птица с домашнего подворья должна пойти на пожертвование, чтобы в доме не переводилось благополучие.
  • С урожаем тоже связано множество примет, главная из которых гласит, что в високосный год земля рожать боится. В связи с этим семена заговаривали, а также служили молебны на полях, прося матушку-Землю не оставить в голоде семьи.
  • По поверьям, праздновать появление первого зуба у младенца не нужно. Праздник может стать началом неприятностей со здоровьем у малыша.
  • Развод в високосном году чреват неприятностями в дальнейшем развитии отношений, поэтому после бракоразводного процесса, согласно приметам, каждому из бывших супругов нужно купить новые полотенца. Их относят в церковь в качестве пожертвований, каются перед Господом и просят защиты.
  • Примета гласит, что на родительские субботы важно дать помин трем незнакомым людям, а лишь потом поминать усопших.
  • В високосный год не принято собирать грибы.
  • Сбор целебных трав также сопряжен с риском. Народная молва советует прежде сбора растений попросить у високосного года не гневаться и забрать все дурное.
  • Поверье гласит, что отношения, начатые в високосный год, не приведут к счастливой семейной жизни.
  • По примете, в високосный год нельзя колядовать, чтобы злые духи не вошли в людей.
  • Беременным женщинам в високосный год запрещали стричь волосы до самых родов, чтобы ребенок не родился болезненным.

Существует множество опасений, связанных с високосным годом, поэтому так важно соблюдать осторожность, не давать ложных обещаний и вести честную игру. Тем, кто опасается неприятностей, стоит обратить внимание на амулеты, способные защитить от любых бед. Их стоит носить с собой, разместить в доме и раздать домочадцам. И помните, что негативный настрой в такое время опасен, верить нужно только в лучшее.

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