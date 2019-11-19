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Декабрь готовит сюрпризы: какой будет погода в начале зимы

Декабрь готовит сюрпризы: какой будет погода в начале зимы
12:02 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание.

По прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы.

В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию, передает "Метеопрог".

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

Специалисты утверждают, что в декабре нашу часть континента посетят холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.

Погода резко испортится: Украину накроет густой туман

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода зимой в Украине будет переменчивой

Народный синоптик Леонид Горбань представил уточняющий прогноз погоды, и сообщил, что до конца текущего месяца сохранится плюсовая температура, исключением станет период с 17 по 23 число. Ну а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

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Все по теме:

Снег, Зима, Январь, Декабрь, Морозы, Февраль, Погода зимой, Леонид Горбань, Прогноз на зиму.
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