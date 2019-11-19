Забыл или не хотел? Сержанты остались без поздравления президента

Новости Украины:Владимир Зеленский не поздравил военных сержантов с праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский забыл поздравить сержантов внутренних сил Украины с праздником, отмечаемый вчера, 18 ноября.

Об этом написал один из военнослужащих Александр Грамарчук на своей странице в Facebook.

Отмечается, что к посту он прикрепил два скриншота, на одном из которых есть поздравление украинским студентам, праздник у которых был накануне, 17 ноября.

По словам Грамарчука, данная ситуация показывает нивелирование роли ВСУ в украинском обществе со стороны президента.

Он также извинился перед украинскими сержантами "за народный выбор" и отметил, что о них не забывают родные, близкие, собратья и друзья.

Как известно, День сержанта Военных Сил Украины был введен указом президента от 19 апреля 2019 года.