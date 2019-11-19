Скачать
Вторник, 19.11.2019
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Автора "Ребенка Розмари" могут исключить из Академии кинорежиссеров
Романа Полански хотят исключить из Академии режиссеров Франции

Опрос: Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом

Опрос: Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом
15:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В ноябре 2019 года 82% граждан считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.

82% граждан Украины считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 29 октября по 4 ноября 2019 года.

Тех, кто не поддерживает этот тезис - 11%, колеблются - 7%. При этом количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением, по сравнению с прошлым годом.

Утверждение о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95% жителей запада страны, 87% - центра, 72% - юга и 61% - востока. Жители сел более склонны поддерживать этот тезис, чем горожане, а в возрастном и образовательном разрезе ощутимых различий по отношению к этому вопросу не наблюдается. В то же время заметно менее склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР, однако, несмотря на это, и в этой группе согласных с признанием Голодомора геноцидом - относительное большинство.

73% опрошенных отметили, что в этом году планируют зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода, 20% сказали, что не будут этого делать. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто намерен зажечь свечу, несколько возросла.

Инициатива зажечь свечу памяти находит несколько большую поддержку на западе и в центре страны (87% и 74% соответственно), при этом на юге и востоке тоже большинство опрошенных (68% и 54% соответственно) заявили намерение принять участие в этой акции.

Сенатор США: Сталин пытался уничтожить украинский народ и украинский дух

Инициатива зажечь свечу памяти чаще находит отклик среди старших опрошенных, чем среди молодых. Чаще говорили о намерении принять участие в этой акции те, кто не жалеет о распаде СССР и признает Голодомор геноцидом, однако треть из тех, кто не поддерживает этот тезис, также заявили о планах зажечь свечу памяти.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 3000 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Голодомор, Геноцид, СССР, Украинский народ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
03 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
04 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
05 Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая
В каких городах власть наиболее открытая
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь