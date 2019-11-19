Опрос: Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом

Новости Украины:В ноябре 2019 года 82% граждан считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.

82% граждан Украины считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 29 октября по 4 ноября 2019 года.

Тех, кто не поддерживает этот тезис - 11%, колеблются - 7%. При этом количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением, по сравнению с прошлым годом.

Утверждение о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95% жителей запада страны, 87% - центра, 72% - юга и 61% - востока. Жители сел более склонны поддерживать этот тезис, чем горожане, а в возрастном и образовательном разрезе ощутимых различий по отношению к этому вопросу не наблюдается. В то же время заметно менее склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР, однако, несмотря на это, и в этой группе согласных с признанием Голодомора геноцидом - относительное большинство.

73% опрошенных отметили, что в этом году планируют зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода, 20% сказали, что не будут этого делать. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто намерен зажечь свечу, несколько возросла.

Инициатива зажечь свечу памяти находит несколько большую поддержку на западе и в центре страны (87% и 74% соответственно), при этом на юге и востоке тоже большинство опрошенных (68% и 54% соответственно) заявили намерение принять участие в этой акции.

Инициатива зажечь свечу памяти чаще находит отклик среди старших опрошенных, чем среди молодых. Чаще говорили о намерении принять участие в этой акции те, кто не жалеет о распаде СССР и признает Голодомор геноцидом, однако треть из тех, кто не поддерживает этот тезис, также заявили о планах зажечь свечу памяти.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 3000 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.