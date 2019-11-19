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"Масштабный ремонт дорог": Гончарук о планах на следующий год

"Масштабный ремонт дорог": Гончарук о планах на следующий год
16:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Алексей Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог в Украине в следующем году.

Кабинет министров запланировал начать весной 2020 года масштабный ремонт дорог в Украине.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

"Весной 2020 года планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины будут соответствовать европейским стандартам", - написал Гончарук.

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Он отметил, что масштабное строительство дорог в следующем году является одной из задач нового председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александра Кубракова.

Также правительство поставило перед ним задачу объявить международный тендер на достройку моста в Запорожье.

"Этот мост — наш совместный проект, который мы должны завершить в течение 2-3 лет", - подчеркнул Премьер-министр.

От Кубракова ожидают, что он будет бороться с коррупцией, в частности полностью обновит руководящий состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» и создаст прозрачные процедуры закупок. Еще руководителю Укравтодора поручили подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

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Дороги, Кабмин, Алексей Гончарук.
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