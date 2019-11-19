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Суд избрал меру пресечения Ляшко

Суд избрал меру пресечения Ляшко
18:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд отпустил Ляшко под личное поручительство нардепов Волынца и Сюмар.

Бориспольский суд (Киевская обл.) отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

Такое решение огласил судья Бориспольского суда во вторник вечером.

"Возложить на подозреваемого Ляшко Олега Валерьевича обязанности, предусмотренные ст.190 УПК Украины, а именно: прибывать по каждому требованию следственного прокурора или суда, уведомлять следственного прокурора или суд об изменении места проживания, воздержаться от общения с потерпевшим или свидетелем", - сказал судья.

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Отмечается, что срок действия обязанностей определен до 17 января 2020 года.

Как сообщалось, инцидент между Ляшко и Герусом произошел вечером 6 ноября в Зале иностранных делегаций международного аэропорта "Борисполь". Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О произошедшей драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта.

18 ноября Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью".

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Прокуратура уведомила Ляшко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

"В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога", - отметили в прокуратуре, пояснив, что санкция по этой статье УК предусматривает безальтернативный арест.

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Суд, Олег Ляшко, Виктория Сюмар, Михаил Волынец.
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