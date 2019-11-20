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В Кабмине хотят объединить все государственные колл-центры

В Кабмине хотят объединить все государственные колл-центры
13:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабмин начал централизацию колл-центров и систем обработки обращений граждан в органах власти.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал объединение более 50 различных правительственных колл-центров в один, а также запуск сервиса поддержки граждан через мессенджеры.

"Я удивился, когда обнаружил, что в Кабмине работает более 50 различных колл-центров. Почти каждый колл-центр - это куча лишнего дорогостоящего оборудования, а также операторов и их начальников. Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр все остальное", - написал Дубилет на свое странице в Фейсбуке в среду.

Кроме того, он добавил, что меняется система мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше.

"Вскоре мы запустим поддержку не только по телефону или по почте, но и через мессенжеры, как в Монобанке. Не потому что это модно, а потому что так падает стоимость обработки одного обращения, а качество растет", - подчеркнул Дубилет.

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"Будем создавать для операторов удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из дорогого Киева. Кстати, недавно мы повысили service level правительственного колл-центра в два раза только за счет правильного штатного расписания, без увеличения количества операторов", - написал министр.

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Кабмин, Реформы, Дмитрий Дубилет, Колл-центры.
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