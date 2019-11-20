"Скомпилировать можно все, что угодно": Рябошапка допускает расследование по скандалу в ГБР

Новости Украины:Генпрокурор допускает возможность расследования публикации записей переговоров директора ГБР на одном из телеграм-каналов.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка допускает возможность расследования публикации аудиозаписей в телеграм-канале "Трубу прорвало" в рамках уже расследуемого уголовного производства по факту прослушки в кабинете директор Государственного бюро расследований Романа Трубы.

На брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли открыто уголовное производство в связи с публикации записей, обнародованных на телеграм-канале "Трубу прорвало", генпрокурор сказал, что для начала необходимо понимать, насколько аутентичными являются эти аудиозаписи, поскольку "скомпилировать можно все, что угодно".

Он напомнил, что открыто уголовное производство в связи с законностью проведения записей в кабинете Трубы.

"Возможно, в рамках того уголовного производства, которое касается прослушивания, будет проверена и аутентичность записей", - заявил Рябошапка.

О телеграм-канале "Трубу прорвало" стало известно 19 ноября.

19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Украины Владимира Зеленского об открытии конкретных дел.

Сам Труба заявляет, что обнародованные аудиозаписи не соответствуют действительности и являются провокацией.