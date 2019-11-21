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Четверг, 21.11.2019
"Морское дело": в Гааге начались первые слушания Украины против РФ
"Морское дело": в Гааге начались первые слушания Украины против РФ
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"Морское дело": в Гааге начались первые слушания Украины против РФ

"Морское дело": в Гааге начались первые слушания Украины против РФ
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

В Гааге в 10:00, по местному времени, начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration), который находится во Дворце мира. Это процедурные слушания, поэтому они проходят в закрытом режиме.

На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

Суд в Гааге сегодня огласит решение по юрисдикции в деле Украины против РФ

25 ноября 2018 года российские силовики в районе Керченского пролива атаковали украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход от порта Одессы в порт Мариуполя. Во время агрессивных действий России 24 украинских моряка были захвачены в плен, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских моряков и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы (ч.3 ст.322 УК России, предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

Украина против РФ: Москва отреагировала на решение суда ООН

4 ноября МИД Украины направил России ноту с просьбой сообщить, где и когда украинские военные могут забрать захваченные корабли.

18 ноября в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в украинский порт Очаков.

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ООН, Гаага, Арбитражный Трибунал, морское право.
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