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Новый год 2020: главная елка Украины нарядится на кругленькую сумму
Новый год 2020: главная елка Украины нарядится на кругленькую сумму

Новый год 2020: главная елка Украины нарядится на кругленькую сумму

Новый год 2020: главная елка Украины нарядится на кругленькую сумму
22:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости Украины:В Киеве начинают подготовку к новогодним праздникам.

Уже 5 декабря состоится монтаж главной елки, которую по традиции установят на Софийской площади. Дизайнеры подобрали для атрибута Нового года особые украшения, которые смогут ошеломить даже не любящих эти праздники.

Первые детали новогоднего декора Киева открыл основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. По его словам, высота главной новогодней елки страны будет составлять 30 метров, а потому бригадам придется работать в три или четыре смены, чтобы успеть ее установить. Планируется, что все работы завершатся 12 декабря, а на День Николая пройдет торжественное открытие елки.

Как и в 2019-м, дерево соберут из веток сосны и пихты, которую привезут в Киев из Винницкой и Житомирской областей. А вот что касается декора, то он сможет поразить всех украинцев и гостей государства. Главная тема украшений – старинный казацкий городок Опошня, что в Полтавской области. Его называют Гончарной столицей Украины, поэтому на елке будут виднеться елочные игрушки в формах этой особой керамики. В частности, можно будет увидеть жбаны, кашники, макитры, кувшины, "тыквы" для воды, бочонки и зозулицы, игрушки-свистульки в форме коня, всадника, петуха, барашка, козла, оленя.

В этом году у нас две тематики — мы всегда продолжаем украинскую тему, уже была Яворовская игрушка, Мария Примаченко, в этом году — Опошня, Полтавская игрушка. И каждый год мы будем раскрывать культуру каждого региона. Вторая тема — европейская, классическая, история о Щелкунчике, – отметил Игорь Добруцкий.

От чего нужно избавиться перед Новым 2020 годом?

Кроме этого, известно, что каждый год авторы арт-проекта будут избирать новый регион и показывать украинцам красоту и особенность нашей культуры в новогоднем декоре. На День Николая планируется не только открытие главной елки с участием президентской семьи, но и шествие с символами года, персонажами "Щелкунчика" и казаками. А вот от фейерверков на праздники столичная власть просит отказаться.

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Киев, Новогодняя елка, Новогодние праздники, Новый год 2020.
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