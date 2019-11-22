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Предновогодний гороскоп: что ожидает знаки Зодиака в конце 2019 года

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Предновогодний гороскоп: что ожидает знаки Зодиака в конце 2019 года
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Какие события ожидают представителей разных Знаков Зодиака под Новый год?

В конце года все мы любим подвести итоги, вспомнить все самое приятное и оставить в прошлом негатив. 

Предновогодний гороскоп у каждого Знака Зодиака свой, однако один общий совет специалисты по астрологии могут дать, не задумываясь. Чтобы год был удачнее, стоит узнать, какое животное по Восточному гороскопу станет его покровителем. В остальном же важно полагаться не только на милость звезд, но и на свои силы — тогда Вселенная охотнее дарит подарки и счастливые случаи.

Овен

Овны в конце года захотят срочно расстаться с долгами и заплатить по всем счетам. Причем речь не только о деньгах: куда охотнее представители этого созвездия будут возвращать поступки и дела, которые успели задолжать. Важно выделить время и на свои жизненные цели. Иначе можно попросту выдохнуться, вспоминая, кто успел вас выручить в 2019 году, и кому нужно срочно ответить добром на добро, пока часы не пробили двенадцать.

Телец

Тельцов под Новый год спасет выдержка и вера в свои силы. Если реагировать с раздражением на любую мелочь, нервы будут на пределе, а Тельцы явно этого не захотят. Это тот самый период, когда набивший оскомину совет "проще относиться к этой жизни" действительно может сработать. Тельцам важно не драматизировать, держать себя в руках и решать все задачи поэтапно. Тогда 2020 год Тельцы встретят с радостью и без "хвостов" в списках дел.

Близнецы

Близнецы много перемен повстречают в любовной сфере. Но так как мы привязываемся не только к людям, но и вещам, а также увлечениям, есть и еще одна сторона медали. Близнецам предстоит смело расширять горизонты и открывать новое рядом, пробовать необычные хобби вроде выращивания кристаллов или ведения инстаграм-блога о буккроссинге. Мы можем сказать им только одно: смелее, пока попутный ветер дует в ваши паруса!

Рак

Чтобы не выдохнуться за декабрь, растеряв все праздничное настроение, Ракам специалисты подсказывают: не нужно строить большие планы и писать гигантские списки дел. Лучше обозначить себе желаемые охваты, но не считать этот идеальный образец обязательным минимумом. Можно читать психологическую литературу или смотреть вдохновляющие фильмы: такие незамысловатые действия поддержат мотивацию эффективнее самоуговоров.

Лев

Львы под конец декабря возьмут удачу в свои руки и смогут поставить финальный аккорд так, что старт 2020 года будет ярким и незабываемым. Поэтому Львам лучше не размениваться перед Новым годом на множество небольших дел, а сфокусировать все внимание на паре-тройке действительно важных и значимых. Такая расстановка приоритетов принесет больше вдохновения и поможет качнуть маятник Фортуны в свою сторону.

Дева

Девам накануне праздника предстоит доделывать дела в быстром темпе. Вполне вероятны неожиданности, внезапные звонки, перемены — словом, любая предпраздничная суматоха. К этому необходимо относиться стоически: не переживать, не нервничать, не суетиться и продолжать движение в сторону выбранного курса. Спокойствие поможет Девам встретить Новый год, не заработав никаких срывов или переутомления и при этом красиво завершив все начатые проекты.

Весы

Весам, согласно предновогоднему гороскопу, лучше подготовиться к праздничным впечатлениям заранее: продумать место встречи, докупить или подобрать в имеющемся гардеробе подходящий наряд, озадачиться презентами и сувенирами для близких. Даже покупку продуктов лучше не оставлять на 31 декабря и все, что можно купить заранее, уже держать в доме. Новый год без спешки — залог отличного настроя и счастливого 2020 года.

Скорпион

Скорпионы будут в декабре ворочать финансами, зарабатывать деньги, заключать сделки и совершать покупки. Неудивительно, что накануне праздника можно выдохнуться и хотеть разве что отпуск в тихом санатории, а не салюты под окном или шумные вечеринки до утра. Скорпионам рекомендуется забота о себе. Пара дней безделья перед Новым годом — идеальный рецепт восстановления, за который точно не стоит себя винить.

Стрелец

Предновогодний гороскоп Стрельцов содержит важную и очень приятную в перспективе новость: Стрельцы за декабрь могут закрыть гештальты в старых отношениях. Пора примириться с друзьями в ссоре, отказаться от токсичных личностей, разобраться в текущих проблемах и шагнуть в будущее с уверенностью, с поддержкой в лице по-настоящему близких и дорогих сердцу людей. В 2020 году они станут союзниками Стрельцов и их опорой.

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Козерог

Козероги, деловые и рациональные, декабрь 2019 года проведут в любовных томлениях, душевных переживаниях и романтических грезах. Возможно внезапное возвращение к прошлому или ностальгия по тому, что не вернуть. Все под контролем: всем нам иногда необходимо сосредоточить внимание не только на материальной стороне жизни, но и на том, что связывает нас с близкими.

Водолей

Водолеям не стоит пытаться объять необъятное, давать себе обещания, что "уж в следующем-то году точно", и бросаться в последний вагон, доделывая несколько дел одновременно. Многозадачность — вовсе не врожденная черта людей, многие вообще не могут так планировать время, даже если того требуют обстоятельства, работодатель или близкие. Комфортный темп и внимание к собственным биоритмам позволят Водолеям войти в новый 2020 год с улыбкой. 

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют накануне Нового года не заниматься самоанализом и не подводить итоги. Согласно прогнозу звезд, возможны легкая апатия и усталость. Неудивительно: год у Рыб был насыщенным. Так что не стоит портить себе удовольствие, анализируя ошибки, неудачные стечения обстоятельств или обиды. Простые удовольствия Рыбам принесут куда больше добра, а если Рыбы еще и позаботятся о своем здоровье, 1 января они почувствуют себя обновленными и полными сил.

Готовясь загадать предновогоднее желание, представитель каждого Знака Зодиака может призвать себе в союзницы Вселенную. Формулируйте намерения четко, проговаривайте свои желания вслух, реальными и исполнимыми в течение года, и абстрактные замки из песка станут вполне достижимыми рубежами.

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Знаки Зодиака, Новый год, Астрология, Астрологический прогноз, Новый 2020 год, Предновогодний гороскоп.
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